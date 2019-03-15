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15 марта,
2019
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Томичи собрали более 37 тысяч рублей на акции в поддержку жертв домашнего насилия

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

37 400 рублей было собрано во время благотворительного концерта в поддержку женщин, перенесших домашнее насилие. Собранные деньги перевели в кризисный центр «АННА», оказывающий помощь женщинам по всей России.


«В центр «АННА» в итоге было перечислено 37400 рублей (+374 рубля комиссии банка)», — говорится в сообщении в официальной группе мероприятия.


Напомним, что Томск стал участником благотворительной акции наряду с еще четырнадцатью городами, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Минск, Иркутск, Новосибирск и другие. Идея акция родилась у музыканта, участника групп Kick Chill и «ТУГГ» в Брянске Васи Огонечка и у томской солистки панк-группы «Позоры» Лены Кузнецовой, которые хотели сделать серию благотворительных концертов к 8 марта.


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