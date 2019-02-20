Томичи собирают подписи за введение студенческого тарифа на проезд

Студенты томских вузов собирают подписи за введение льготного студенческого тарифа. Также они требуют отменить решение мэрии о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

«Считаю возмутительным повышение цены проезда в ситуации, когда доходы населения падают. Считаю настоящим позором для мэра Ивана Кляйна и администрации студенческого города Томска отсутствие льгот на проезд для студентов», — говорит организатор сбора Вячеслав Третьяков.





По его словам, сбор подписей начался еще в январе на пикетах.





«Во время акций было собрано около 300 подписей. Сейчас же начался основной этап сбора. За два дня уже собрано чуть больше 100 подписей. Много подписных листов на руках у сборщиков, поэтому общее число тех, кто подписал петицию, назвать не могу», — рассказал ТВ2 Вячеслав Третьяков.







Напомним, что с 1 января 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Томска вырос до 21 рубля. До этого поездка в автобусе обходилась в 18 рублей, на электротранспорте — в 16 рублей. Перевозчики предлагали установить плату за проезд в размере 30 рублей, а тарифная комиссия — 22 рубля, но мэр Иван Кляйн снизил предложенный комиссией тариф на один рубль.





В конце 2018 года томичка Элеонора Рудер написала открытое письмо, адресованное мэру города. В тексте женщина жалуется, что тратит на проезд больше трех тысяч в месяц, и также предлагает расширить список существующих льгот. В свою очередь мэр Томска поручил в первом квартале провести встречи с жителями города, чтобы обсудить предполагаемые изменения в маршрутной сети.