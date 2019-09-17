Томичи соберутся на «Чистые игры» в Ботсаду на Мокрушина

Новости

В Сибирском ботаническом саду пройдет экологический квест по очистке территории от мусора. Организаторы приурочили игры к Всемирному дню чистоты, поэтому они пройдут в субботу, 21 сентября.

По правилам «Чистых игр», командам нужно собрать как можно больше мусора и вторсырья в определенное количество времени. За каждый собранный мешок мусора команде начисляют дополнительные баллы. Дополнительные баллы можно получить, если приносить отсортированный мусор и параллельно участвовать в специальных конкурсах: найти интересную вещь и продать ее скупщику, сделать чекины мест уборки, отгадать загадку.

Фото: https://vk.com/tomskcleangames

«Такой тип уборки полюбился нам благодаря своему масштабу и эффективности. Только представьте себе: мусор становится своеобразной валютой, которую команда может обменять на дополнительные преимущества. Ну и, конечно же, чем больше собранного мусора, тем больше вероятность победы. Вот этот соревновательный момент творит чудеса: за 4 игры, которые прошли раннее, мы собрали более 6 тонн мусора», — прокомментировала одна из организаторов Мария Дериглазова.

Зарегистрироваться для участия в «Чистых играх» может любой желающий на месте события с 11 до 12 часов. Предварительно нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Сама игра продлится полтора часа: с 12 до 13.30. После наградят победителей и устроят для участников небольшой пикник.

Отметим, «Чистые игры» — это локальное мероприятие всероссийского проекта. В Томске экоквест проводится уже в четвертый раз, его организует экологическая организация «Зеленый луч». В рамках «Чистых игр» волонтеры убирали Коларово, берега Ушайки на Степановке, в 2018 — ботанический сад на Мокрушина, тогда по итогам квеста 144 участника собрали почти 2 тонны мусора.