Томичи снялись в купальниках в -37°C

В центре Томска прошла акция #ДержитесьЛюдиСкороЛето. Участники вышли на площадь Ново-Соборную в купальниках в то время, как столбик термометра опустился до -37°C. Зато было солнечно.

Это уже не первая акция по моральной поддержке горожан в морозы. Первый раз #ДержитесьЛюдиСкороЛето прошла в декабре 2012 года. Тогда участники также вышли в купальных костюмах в несезон и устроили фотосессию в центре города.