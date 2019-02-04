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04 февраля,
2019
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Томичи снялись в купальниках в -37°C

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В центре Томска прошла акция #ДержитесьЛюдиСкороЛето. Участники вышли на площадь Ново-Соборную в купальниках в то время, как столбик термометра опустился до -37°C. Зато было солнечно.

Томичи снялись в купальниках в -37°C
Фото: с личной страницы организатора акции Ильи Строева во «ВКонтакте»

Фотосъемкой дело не ограничилось. Молодые люди сняли видеоклип на трек «Лето» украинского рэпера KYIVSTONER

Видео: с личной страницы организатора акции Ильи Строева во «ВКонтакте»

Это уже не первая акция по моральной поддержке горожан в морозы. Первый раз #ДержитесьЛюдиСкороЛето прошла в декабре 2012 года. Тогда участники также вышли в купальных костюмах в несезон и устроили фотосессию в центре города.

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