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16 сентября,
2019
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Томичи смогут зарядить телефон, покрутив педали велосипеда

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Велосипед, вырабатывающий электроэнергию, появится по адресу пр. Ленина, 1, рядом с кафе «KFC». Открытие арт-объекта пройдет 18 сентября, в 12 часов. Разработан велосипед сотрудниками детского технопарка «Кванториум» по заказу компании «Деревенское молочко».

Томичи смогут зарядить телефон, покрутив педали велосипеда
Фото: «Деревенское молочко»

«Теперь любой желающий зарядить свой смартфон на улице сможет сделать это, покрутив педали «велосипеда». За пять минут можно накрутить до 10 % заряда, а чтобы зарядить полностью разряженную батарею, придется изрядно попотеть! Этот автономный источник альтернативной энергии разработан в рамках собственного экологического проекта компании «Деревенское молочко», — сообщили в пресс-службе компании.


Ранее компания установила несколько контейнеров в виде бутылок для сбора пластиковых отходов. Сейчас они разрабатывают рекомендации по раздельному сбору мусора. Планируется, что в инструкцию войдут практические рекомендации, включающие в себя оснащение праздничных пространств мусорными баками и сетками, советы по разделению мусора, адреса томских компаний, принимающих пластик, металл, стекло и бумагу.

Томичи смогут зарядить телефон, покрутив педали велосипеда
Фото: «Деревенское молочко»
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