Томичи смогут зарядить телефон, покрутив педали велосипеда

Велосипед, вырабатывающий электроэнергию, появится по адресу пр. Ленина, 1, рядом с кафе «KFC». Открытие арт-объекта пройдет 18 сентября, в 12 часов. Разработан велосипед сотрудниками детского технопарка «Кванториум» по заказу компании «Деревенское молочко».

«Теперь любой желающий зарядить свой смартфон на улице сможет сделать это, покрутив педали «велосипеда». За пять минут можно накрутить до 10 % заряда, а чтобы зарядить полностью разряженную батарею, придется изрядно попотеть! Этот автономный источник альтернативной энергии разработан в рамках собственного экологического проекта компании «Деревенское молочко», — сообщили в пресс-службе компании.





Ранее компания установила несколько контейнеров в виде бутылок для сбора пластиковых отходов. Сейчас они разрабатывают рекомендации по раздельному сбору мусора. Планируется, что в инструкцию войдут практические рекомендации, включающие в себя оснащение праздничных пространств мусорными баками и сетками, советы по разделению мусора, адреса томских компаний, принимающих пластик, металл, стекло и бумагу.