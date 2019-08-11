Томичи смогут вызвать полицию с помощью кнопки экстренной связи

Кнопки экстренного вызова «гражданин-полиция» в областном центре установлены на восьми зданиях, сообщает пресс-служба областного УМВД.





«Видео пульт экстренной связи «Гражданин-полиция» позволяет любому гражданину быстро сообщить о происшествии или чрезвычайной ситуации. Устройство обеспечивает видео и двухстороннюю аудио связь гражданина с дежурной частью областного УМВД. К гражданину, обратившемуся за помощью через систему экстренного вызова, незамедлительно направляется полицейский патруль. В результате поиск подозреваемых начинается еще до того, как пострадавший напишет заявление», — из сообщения УМВД.





В настоящее время в Томске функционируют пять терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция» по адресам: ул. Красноармейская, дом 152; переулок Музыкальный, дом 3; ул. Усова, дом 9б; ул. Мичурина, дом 7; ул. Героев Чубаровцев, дом 26.