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02 декабря,
2019
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Новости

Томичи смогут выиграть абонемент в тренажерный зал и обменять пластик на йогурты на экофестивале

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Восьмого декабря клуб «Новая эра» проведет в «Точке кипения» фестиваль осознанного образа жизни «Эко-Томск». Участники фестиваля смогут послушать лекции на тему экологии, поучаствовать в конкурсах и обменять мусор на йогурты. 

Томичи смогут выиграть абонемент в тренажерный зал и обменять пластик на йогурты на экофестивале

Цель фестиваля — объединить всех, кто стремится повысить качество жизни и сохранить природные ресурсы. Организаторы стремятся показать, что можно и в Томске жить в гармонии с собой, природой, максимально естественно и здорово! — пишут в группе фестиваля. —  Жителей Томска ждут лекции томских ученых, экологистов, активистов, предпринимателей, руководителей организаций. На фестивале будут представители всех поколений из разных сфер деятельности, объединенных общей озабоченностью о состоянии окружающего мира: ученики, учителя, студенты, преподаватели, бизнесмены, гости из Нигерии и многие другие.

На фестивале томичей ждут лекции об экологии в кино и сокращении мусора, выставка изделий из вторсырья и несколько мастер-классов. Участники также смогут сдать батарейки и макулатуру, взять или сдать вещи на фримаркете и обменять пластик на йогурты.

Фестиваль будет проходить с 12 до 18 часов. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Заполнить форму и посмотреть подробную программу можно здесь.

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