Томичи смогут узнать, как сохранить деревянное наследие города

Томичам расскажут, как реализовать волонтерские акции, направленные на сохранение культурного наследия. Встреча пройдет 8 декабря в культурном пространстве FLAT, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте .

Встречу организуют волонтеры проекта «Раскрась Томск», который стартовал в городе в мае этого года. За это время они отремонтировали фасады двух объектов, а волонтерами стали больше 50 человек.





«Мы увидели, что минимальными усилиями – снятием объявлений, старой краски и последующим нанесением новой краски – мы можем максимально изменить историческую среду», — отзываются волонтеры.





В программе мероприятия: выступления авторов проекта, презентация методических пособий и выступления спикеров. Так, архитектор-реставратор с почти 40-летним опытом Инна Болтовская расскажет про особенности ремонта фасадов исторических деревянных домов и о том, как сохраняли Томск в течение последних 50 лет.





Томичи узнают о проекте сохранения наследия конструктивизма и социальном предпринимательстве от Евгения Дубровина.

Координатор волонтерского проекта ТГУ UNIVOL Анастасия Журавлева расскажет про организацию волонтерской деятельности.





«Томск наряду с другими городами России испытывает на себе проблему сохранения архитектурного наследия — памятников деревянной и каменной архитектуры, украшающей наш город. Но до сих пор многие из них нуждаются в восстановлении», — сообщают организаторы.





Начало в 12.00, вход свободный.