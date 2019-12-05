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05 декабря,
2019
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Новости

Томичи смогут узнать, как сохранить деревянное наследие города

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичам расскажут, как реализовать волонтерские акции, направленные на сохранение культурного наследия. Встреча пройдет 8 декабря в культурном пространстве FLAT, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.

Томичи смогут узнать, как сохранить деревянное наследие города
Фото: Раскрась Томск

Встречу организуют волонтеры проекта «Раскрась Томск», который стартовал в городе в мае этого года. За это время они отремонтировали фасады двух объектов, а волонтерами стали больше 50 человек. 


«Мы увидели, что минимальными усилиями – снятием объявлений, старой краски и последующим нанесением новой краски – мы можем максимально изменить историческую среду», — отзываются волонтеры.


В программе мероприятия: выступления авторов проекта, презентация методических пособий и выступления спикеров. Так, архитектор-реставратор с почти 40-летним опытом Инна Болтовская расскажет про особенности ремонта фасадов исторических деревянных домов и о том, как сохраняли Томск в течение последних 50 лет.


Томичи узнают о проекте сохранения наследия конструктивизма и социальном предпринимательстве от Евгения Дубровина.

Координатор волонтерского проекта ТГУ UNIVOL Анастасия Журавлева расскажет про организацию волонтерской деятельности.


«Томск наряду с другими городами России испытывает на себе проблему сохранения архитектурного наследия — памятников деревянной и каменной архитектуры, украшающей наш город. Но до сих пор многие из них нуждаются в восстановлении», — сообщают организаторы.


Начало в 12.00, вход свободный.

Томичи смогут узнать, как сохранить деревянное наследие города
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