Добрые новости
14 октября,
2019
1
фото
Новости

Томичи смогут увидеть выступления стендап-комика Елены Новиковой

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

17 октября в Томске в ЦК ТГУ выступит резидент Stand Up на ТНТ, победительница шоу «Открытый микрофон» Елена Новикова. 

Томичи смогут увидеть выступления стендап-комика Елены Новиковой

Елена — профессиональная актриса и режиссер. На счету Елены более 25 небольших ролей в российских сериалах и фильмах, самой известной из которых можно считать роль матери Андрея в популярном сериале «Ольга».


Стендапом Новикова занялась несколько лет назад. В 2017 году она решила поучаствовать в шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, и по итогам сезона стала победительницей. Основная тематика ее шуток — возраст, дети, откровенные моменты личной жизни.

Stand Up: Елена Новикова - О возрасте, встрече выпускников, школах сына и его личной жизни от STAND UP на Rutube

Приобрести билет можно в кассах ЦК ТГУ, Дворца зрелищ и спорта, театры Драмы, ТРЦ «Изумрудный город», «Лента» или «СмайлCity».

А также на сайте

Справки по телефону: 52-98-97, 710-900

Возрастное ограничение: 18+

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.