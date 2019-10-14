Томичи смогут увидеть выступления стендап-комика Елены Новиковой

Елена — профессиональная актриса и режиссер. На счету Елены более 25 небольших ролей в российских сериалах и фильмах, самой известной из которых можно считать роль матери Андрея в популярном сериале «Ольга».





Стендапом Новикова занялась несколько лет назад. В 2017 году она решила поучаствовать в шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, и по итогам сезона стала победительницей. Основная тематика ее шуток — возраст, дети, откровенные моменты личной жизни.