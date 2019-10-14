Томичи смогут увидеть выступления стендап-комика Елены Новиковой
17 октября в Томске в ЦК ТГУ выступит резидент Stand Up на ТНТ, победительница шоу «Открытый микрофон» Елена Новикова.
Елена — профессиональная актриса и режиссер. На счету Елены более 25 небольших ролей в российских сериалах и фильмах, самой известной из которых можно считать роль матери Андрея в популярном сериале «Ольга».
Стендапом Новикова занялась несколько лет назад. В 2017 году она решила поучаствовать в шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, и по итогам сезона стала победительницей. Основная тематика ее шуток — возраст, дети, откровенные моменты личной жизни.
Stand Up: Елена Новикова - О возрасте, встрече выпускников, школах сына и его личной жизни от STAND UP на Rutube
Приобрести билет можно в кассах ЦК ТГУ, Дворца зрелищ и спорта, театры Драмы, ТРЦ «Изумрудный город», «Лента» или «СмайлCity».
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Справки по телефону: 52-98-97, 710-900
Возрастное ограничение: 18+
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