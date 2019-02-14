Томичи смогут провести «Хвостатые выходные» и помочь бездомным животным

Марафон «Хвостатые выходные» организует волонтерская организация ТПУ. В рамках марафона любой желающий сможет провести выходные на свежем воздухе, обзавестись новыми знакомствами и помочь приютам с очисткой снега, уборкой и прогулками с собаками.
Во время марафона томичи смогут посещать два приюта для бездомных животных: в субботу «Dog House» примет желающих заняться очисткой территории и прогулками с собаками, в воскресенье в пункте передержки «Колыбель Дианы» можно поиграть с кошками и помочь с хозяйственными работами.
«Для томичей участие в марафоне — возможность пообщаться с животными, отдохнуть от учебных и рабочих будней, почувствовать моральное удовлетворение от помощи животным. А для животных это значит гораздо больше — им очень важно чувствовать простое человеческое тепло и заботу, которых им так не хватает», — считает руководитель зоозащитного направления волонтерской организации «Стиль Жизни» Наталья Пащенко.
Бонусом за каждое посещение «Хвостатых выходных» участники будут получать наклейки, которые в конце мая можно будет обменять на призы от волонтерской организации «Стиль Жизни». При определении призов будет учитываться количество наклеек.
Марафон продлится до 31 мая. По вопросам участия можно обратиться по телефону 8-952-911-96-85 (Наталья).