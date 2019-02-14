Томичи смогут провести «Хвостатые выходные» и помочь бездомным животным

Марафон «Хвостатые выходные» организует волонтерская организация ТПУ. В рамках марафона любой желающий сможет провести выходные на свежем воздухе, обзавестись новыми знакомствами и помочь приютам с очисткой снега, уборкой и прогулками с собаками.





Во время марафона томичи смогут посещать два приюта для бездомных животных: в субботу «Dog House» примет желающих заняться очисткой территории и прогулками с собаками, в воскресенье в пункте передержки «Колыбель Дианы» можно поиграть с кошками и помочь с хозяйственными работами.





«Для томичей участие в марафоне — возможность пообщаться с животными, отдохнуть от учебных и рабочих будней, почувствовать моральное удовлетворение от помощи животным. А для животных это значит гораздо больше — им очень важно чувствовать простое человеческое тепло и заботу, которых им так не хватает», — считает руководитель зоозащитного направления волонтерской организации «Стиль Жизни» Наталья Пащенко.



