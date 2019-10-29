Добрые новости
29 октября,
2019
1
фото
Новости

Томичи смогут почтить память жертв политических репрессий

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Панихиду по жертвам политических репрессий будут служить 30 октября в Томске, сообщает пресс-служба Томской епархии. Также панихиду отслужат в сквере у «Камня скорби». 

Томичи смогут почтить память жертв политических репрессий
Фото: пресс-служба Томской епархии

В День памяти жертв политических репрессий в 13:00 начнется панихида у поклонного креста на Каштачной горе. В 16:00 начнут служить панихиду в сквере у «Камня скорби». После все желающие смогут пойти на бесплатную экскурсию в музей НКВД. 


В 14:00 в выставочном зале музея покажут документальный фильм «Памятник живым» об истории создания и открытия «Стены Скорби». 


В 18:00 в музее состоится премьера и обсуждение фильма «Побег». Фильм расскажет о судьбе сосланной из Бессарабии в Томскую область Евфросиньи Керсновской, автора книги воспоминаний «Сколько стоит человек».


C 12:00 до 22:00 вход в музей будет свободным.


Читайте также: ​


Побег Евфросиньи Керсновской

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.