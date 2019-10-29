Томичи смогут почтить память жертв политических репрессий

Панихиду по жертвам политических репрессий будут служить 30 октября в Томске, сообщает пресс-служба Томской епархии. Также панихиду отслужат в сквере у «Камня скорби».

В День памяти жертв политических репрессий в 13:00 начнется панихида у поклонного креста на Каштачной горе. В 16:00 начнут служить панихиду в сквере у «Камня скорби». После все желающие смогут пойти на бесплатную экскурсию в музей НКВД.





В 14:00 в выставочном зале музея покажут документальный фильм «Памятник живым» об истории создания и открытия «Стены Скорби».





В 18:00 в музее состоится премьера и обсуждение фильма «Побег». Фильм расскажет о судьбе сосланной из Бессарабии в Томскую область Евфросиньи Керсновской, автора книги воспоминаний «Сколько стоит человек».





C 12:00 до 22:00 вход в музей будет свободным.





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Побег Евфросиньи Керсновской