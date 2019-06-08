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08 июня,
2019
Новости

Томичи смогут измерить давление и уровень жира в организме в день марафона

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Участники забега и гости мероприятия смогут измерить рост, вес, артериальное давление, узнать уровень жира в организме с помощью жироанализатора, проверить координацию движения в очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения, и определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора, сообщает телеграм-канал Облздрава


На протяжении мероприятия можно будет пройти тесты на уровень физической активности и сфотографироваться в фотозоне. Маленькие гости марафона станут участниками «арт-терапии на асфальте» под руководством психолога.

Интерактивная площадка центра медицинской профилактики «Шаг навстречу здоровью» будет работать 9 июня, в день марафона с 8:15 до 16:00 на площади Ново-соборной.


Напомним, движение на нескольких улицах Томска перекроют на время марафона 9 июня и в предшествующие дни. Подробнее об ограничениях читайте в этом материале.


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