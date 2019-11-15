Томичи смогут бесплатно нырнуть с аквалангом и поплавать в ластах

Если вы давно мечтали примерить моноласту или нырнуть с аквалангом — у вас будет такая возможность. 16 ноября в «Звездном» в пятый раз пройдет фестиваль водных видов спорта.

В субботу с 17:00 до 21:00 все желающие могут попробовать поплавать в ластах, с моноластой или совершить свое первое погружение с аквалангом. Все это — под присмотром опытных инструкторов. Опытные спортсмены, призеры чемпионатов области и России, а также сертифицированные дайверы дадут полезные советы по технике всем желающим.



На дне открытых дверей будут работать две зоны: зона плавания в ластах и зона дайвинга. Сначала участникам фестиваля прочтут инструктаж, а после помогут подобрать оборудование. В дайвинге на протяжении всего погружения новичков под водой будет сопровождать личный инструктор.



На день открытых дверей приглашают всех желающих. Погружаться с аквалангом разрешено с девяти лет. Медосмотр проходит на месте. Для детей младше 13 лет обязательна справка на энтеробиоз.





С собой брать: купальный костюм, шапочку для плавания, сланцы, твердое мыло, мочалку, полотенце.





Предварительная запись не обязательна, но желательна.