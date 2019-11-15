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15 ноября,
2019
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Томичи смогут бесплатно нырнуть с аквалангом и поплавать в ластах

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Если вы давно мечтали примерить моноласту или нырнуть с аквалангом — у вас будет такая возможность. 16 ноября в «Звездном» в пятый раз пройдет фестиваль водных видов спорта.

Томичи смогут бесплатно нырнуть с аквалангом и поплавать в ластах

В субботу с 17:00 до 21:00 все желающие могут попробовать поплавать в ластах, с моноластой или совершить свое первое погружение с аквалангом. Все это — под присмотром опытных инструкторов. Опытные спортсмены, призеры чемпионатов области и России, а также сертифицированные дайверы дадут полезные советы по технике всем желающим.


На дне открытых дверей будут работать две зоны: зона плавания в ластах и зона дайвинга. Сначала участникам фестиваля прочтут инструктаж, а после помогут подобрать оборудование. В дайвинге на протяжении всего погружения новичков под водой будет сопровождать личный инструктор.


На день открытых дверей приглашают всех желающих. Погружаться с аквалангом разрешено с девяти лет. Медосмотр проходит на месте. Для детей младше 13 лет обязательна справка на энтеробиоз.

С собой брать: купальный костюм, шапочку для плавания, сланцы, твердое мыло, мочалку, полотенце.


Предварительная запись не обязательна, но желательна.

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