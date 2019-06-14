Томичи сдали более 6000 литров крови с начала 2019 года

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6126 литров крови сдали томичи за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Донорами стали 6636 человек, из них 1409 человек сдали кровь впервые.

«Доноры сдавали кровь в региональном центре крови, отделениях переливания крови Колпашевской и Каргасокской районных больниц, в Стрежевской городской больнице и в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России, а также во время выездных акций, — цитирует персс-служба главврача регионального центра крови Сергея Дегтярева. — Всего проведено 13 выездных акций, из них четыре с использованием мобильного пункта заготовки крови».