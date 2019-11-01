Томичи с начала года семь раз пожаловались на несуществующие банки
С января по сентябрь 2019 года жители Томской области направили в Банк России семь жалоб на действия организаций, которые в интернете выдавали себя за банки. Лжебанки выманивали у людей деньги якобы за банковские онлайн-услуги.
Чаще всего мошенники находят своих жертв через клоны интернет-сайтов различных банков, где граждане заполняют анкеты на получение кредита, указывая там персональные данные.
«Чтобы выманить деньги, мошенники просят что-то оплатить под разными предлогами: «Кредит одобрен, но в вашем регионе нет нашего представительства, поэтому надо оплатить комиссию за перевод денег» или «Для получения кредита необходимо оформить страховку, ее нужно оплатить заранее». После того, как клиент оплатил страховку, ему звонит другой представитель лжебанка. Он представляется сотрудником службы безопасности и просит совершить еще несколько переводов. Для этого он придумывает разные предлоги. Например, говорит, что нужно оплатить доставку кредитной карты или договора кредитования, уплатить какой-то налог и тому подобное», — сообщают в Банке России.
Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь.
Как обезопасить себя от лжебанкиров
- Самый легкий способ – проверить лицензию банка в реестре Банка России. Если в реестре компания не значится, это мошенники.
- Всегда нужно обращать внимание на сайт организации. Нужно убедиться, что адрес сайта организации и адрес официального сайта банка, который указан в реестре, совпадают.
- Не оставляйте свои персональные данные на сомнительных сайтах и не передавайте их «онлайн-сервисам по подбору кредита». Далеко не все ресурсы могут защитить вашу конфиденциальную информацию.
- Еще один признак обмана – желание заранее получить комиссию. Настоящий банк никогда не предложит вам сделать денежный перевод через другой банк, тем более, на карточный счет.
Чаще всего лжебанки не имеют юридического лица и вообще какой-либо правовой формы, а, значит, вычислить мошенников будет практически невозможно.
Сообщить о лжебанках и других фиктивных финансовых организациях можно в интернет-приемную Банка России.
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