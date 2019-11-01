Томичи с начала года семь раз пожаловались на несуществующие банки

​ С января по сентябрь 2019 года жители Томской области направили в Банк России семь жалоб на действия организаций, которые в интернете выдавали себя за банки. Лжебанки выманивали у людей деньги якобы за банковские онлайн-услуги.

Чаще всего мошенники находят своих жертв через клоны интернет-сайтов различных банков, где граждане заполняют анкеты на получение кредита, указывая там персональные данные.





«Чтобы выманить деньги, мошенники просят что-то оплатить под разными предлогами: «Кредит одобрен, но в вашем регионе нет нашего представительства, поэтому надо оплатить комиссию за перевод денег» или «Для получения кредита необходимо оформить страховку, ее нужно оплатить заранее». После того, как клиент оплатил страховку, ему звонит другой представитель лжебанка. Он представляется сотрудником службы безопасности и просит совершить еще несколько переводов. Для этого он придумывает разные предлоги. Например, говорит, что нужно оплатить доставку кредитной карты или договора кредитования, уплатить какой-то налог и тому подобное», — сообщают в Банке России.







Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь.

