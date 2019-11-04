Томичи рассказали, какую бы пенсию хотели получать

Томичи хотели бы получать пенсию в размере 38 900 рублей, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Аналитики сервиса выяснили, на какой доход в старости рассчитывают россияне, а также узнали, сколько именно денег нужно жителям страны для поддержания достойного уровня жизни на пенсии.





Так, по мнению 24 % опрошенных томичей, для комфортной жизни в старости нужно работать или подрабатывать. На личные сбережения надеются 19 % жителей Томска, на государственную пенсию — 18 %. Около 5 % томичей рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды. 2 % жителей города полагаются на помощь детей.





По данным сервиса, мужчины в стране желают пенсию в размере 42 тысяч рублей, женщины — в размере 37 тысяч. Самые высокие представления о достойной пенсии были зафиксированы среди жителей Москвы (43 900 рублей) и Санкт-Петербурга (42 200). На третьем месте расположились жители Владивостока (42 000 рублей).





Самый скромный уровень пенсии, необходимый для достойной жизни, назвали жители Кирова (34 900), Набережных Челнов (34 700) и Ярославля (34 500 рублей).