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29 ноября,
2019
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Томичи пройдут анонимное тестирование на ВИЧ

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

В Томске областной центр «АНТИ-СПИД» проведет для томичей консультации, викторины, тренинги с возможностью сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ и СПИД, сообщает Telegram-канал «Область здоровья». Тестирование пройдет в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Томичи пройдут анонимное тестирование на ВИЧ

Мероприятия пройдут 28 ноября с 11 до 14 часов — в Томском экономико-юридическом техникуме (Московский тракт, 2г) и с 17 до 19 часов — в общежитии ТПУ по адресу ул. Вершинина, 48.


30 ноября с 18 до 22 часов в FLAT-пространстве (ул. Карла Маркса, 24а) состоится акция «Знай и живи!», в рамках которой желающие смогут посетить фотовыставку картин молодых художников из Новосибирска «Касается каждого» и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Вход свободный.


Также любой житель региона может пройти бесплатное, в том числе анонимное, обследование на ВИЧ в Томском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями (ул. Смирнова, 5а) в будние дни с 8.30 до 15 часов.


Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, продлится в регионе до 1 декабря. 

Цель акции — повышение информированности о профилактике ВИЧ-инфекции, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития заболевания.

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