Томичи пройдут анонимное тестирование на ВИЧ

В Томске областной центр «АНТИ-СПИД» проведет для томичей консультации, викторины, тренинги с возможностью сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ и СПИД, сообщает Telegram-канал «Область здоровья». Тестирование пройдет в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Мероприятия пройдут 28 ноября с 11 до 14 часов — в Томском экономико-юридическом техникуме (Московский тракт, 2г) и с 17 до 19 часов — в общежитии ТПУ по адресу ул. Вершинина, 48.





30 ноября с 18 до 22 часов в FLAT-пространстве (ул. Карла Маркса, 24а) состоится акция «Знай и живи!», в рамках которой желающие смогут посетить фотовыставку картин молодых художников из Новосибирска «Касается каждого» и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Вход свободный.





Также любой житель региона может пройти бесплатное, в том числе анонимное, обследование на ВИЧ в Томском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями (ул. Смирнова, 5а) в будние дни с 8.30 до 15 часов.





Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, продлится в регионе до 1 декабря.

Цель акции — повышение информированности о профилактике ВИЧ-инфекции, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития заболевания.