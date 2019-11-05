Томичи продолжают жаловаться на контейнерные площадки, заваленные мусором

«До сих пор у томичей возникают вопросы о качестве вывоза мусора, — отметил Сергей Панов во время своего выступления. — На депутатских приемах по-прежнему много обращений о заваленных мусором контейнерах. Одна из частых жалоб – что раньше и саму площадку хорошо убирали после опустошения контейнеров, а сейчас этого нет. Предлагаю сделать работу регионального оператора более открытой и использовать систему фото- и видеофиксации. Обязать регоператора делать снимок до и снимок после извлечения из баков мусора. Это повысит дисциплину всех участников этого процесса. Даст возможность четко определить виновных в замусоренности отдельных площадок, а именно: это обслуживающая организация должным образом не следит за чистотой между вывозами или регоператор не убирает за собой разлетевшийся мусор во время погрузки. Есть случаи в Томске, где к бакам (может, и пустым) попросту не подойти. С этим мириться нельзя. Эти просчеты необходимо отрегулировать».





Панов подчеркнул, что специалисты администрации города разработали несколько типовых решений, в соответствии с которыми можно оборудовать контейнерные площадки.





«Также необходимо закрепить и требования к внешнему виду площадок с учетом особенностей, связанных с раздельным сбором мусора. Нам нужно прийти к цивилизованному сбору отходов. Ведь это в первую очередь вопрос даже не эстетики, а санитарно-эпидемиологической безопасности. Хотя и эстетики тоже», — резюмировал спикер.





Региональным оператором в Томске и в Томском районе является САХ. В июле, с началом реализации мусорной реформы, многие томичи жаловались на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа.





На прошлой неделе САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Взамен было установлено 300 контейнеров. Сейчас многие из этих контейнеров переполнены, жалуются томичи в соцсетях. Руководство САХа назвало эти проблемы временными и отметило, что как только сотрудники отработают графики и маршруты, все придет в норму.





При этом многие томичи недовольны тем, что САХ вынуждает компанию «Чистый мир» уйти с рынка. Власти региона отметили, что по закону обязанность по организации раздельного накопления мусора закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО, а потому действия САХа законодательство не нарушают.





Томичи планируют провести пикет в поддержку компании «Чистый мир».​