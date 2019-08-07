Томичи предложили установить в городе памятник Владимиру Высоцкому

Группа томичей предложила установить в городе памятник Владимиру Высоцкому, сообщает пресс-служба мэрии. Монумент хотят установить к 25 июля 2020 года — 40-летию со дня смерти поэта.

Памятник планируют сделать из листового металла толщиной 12-15 мм и высотой около трех метров. На нем будет изображено лицо поэта по эскизу одного из известных фото. Макет уже одобрил сын Владимира Высоцкого и представитель вдовы поэта Марины Влади.





Инициаторы предложили три места для установки монумента: рядом с фонтаном в Городском саду, в Сквере студенческих отрядов и в сквере возле гостиницы «Сибирь», где Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске.





Когда определятся несколько возможных мест для установки памятника, власти города проведут интернет-голосование. Желающие принять участие в изготовлении памятника или предложить места для его установки, могут обратиться по телефонам 8-913-829-95-55, 8-913-829-11-79.





В 2014 году на окраине Томска открыли аллею памяти Владимира Высоцкого. Инициатором создания парка тогда стала администрация Октябрьского района. В аллее установлен памятный камень в честь поэта, а тротуары выложены в виде гитары.