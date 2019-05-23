Томичи пожертвовали 43 тыс. рублей в памятник-копилку для бездомных животных

Памятник-копилку для сбора денег в помощь бездомным животным установили возле студенческого общежития «Парус» 22 мая 2018 года, сообщает пресс-служба ТГУ. За прошедший год томичи положили в копилку около 43 тысяч рублей.

Сегодня у памятника-копилки день рождения, — рассказала куратор проекта и студентка ТГУ Полина Смирнова. — Ровно год назад его установили возле общежития «Парус». В день рождения принято дарить подарки. А для нас лучший подарок — это сытые и здоровые коты и собаки, которые смогли найти свой дом. Поэтому сегодня мы принимаем подарки в виде пожертвований. Вы можете поддержать проект и перевести нам любую сумму, а мы отправим ее в фонды томских зоозащитных организаций.

Собранные за год 42 996 рублей пошли на лечение животных, покупку корма, лекарств, оплату аренды для приютов и другие нужды. Все зоозащитные организации, бравшие из копилки деньги, отчитались о расходах и покупках. Финансовый отчет можно увидеть в группе проекта «ВКонтакте».

Сбор денег на установку памятника-копилки начался весной 2016 года. «Лицом» памятника-копилки стала собака Даниэла, которая живет в приюте зоозащитной организации «Содружество». Верхняя часть памятника съемная, а в основании расположен люк с отверстием, куда можно класть деньги.





Контролирует использование денег комиссия, в которую вошли зоозащитные организации «Содружество», «Друзья животных», «Зоозащита» и «Благотворительность и милосердие».