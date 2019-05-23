Добрые новости
23 мая,
2019
2
фото
Новости

Томичи пожертвовали 43 тыс. рублей в памятник-копилку для бездомных животных

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Памятник-копилку для сбора денег в помощь бездомным животным установили возле студенческого общежития «Парус» 22 мая 2018 года, сообщает пресс-служба ТГУ. За прошедший год томичи положили в копилку около 43 тысяч рублей.

Томичи пожертвовали 43 тыс. рублей в памятник-копилку для бездомных животных
Фото: пресс-служба ТГУ

Сегодня у памятника-копилки день рождения, — рассказала куратор проекта и студентка ТГУ Полина Смирнова. — Ровно год назад его установили возле общежития «Парус». В день рождения принято дарить подарки. А для нас лучший подарок — это сытые и здоровые коты и собаки, которые смогли найти свой дом. Поэтому сегодня мы принимаем подарки в виде пожертвований. Вы можете поддержать проект и перевести нам любую сумму, а мы отправим ее в фонды томских зоозащитных организаций.

Собранные за год 42 996 рублей пошли на лечение животных, покупку корма, лекарств, оплату аренды для приютов и другие нужды. Все зоозащитные организации, бравшие из копилки деньги, отчитались о расходах и покупках. Финансовый отчет можно увидеть в группе проекта «ВКонтакте».

Томичи пожертвовали 43 тыс. рублей в памятник-копилку для бездомных животных

Сбор денег на установку памятника-копилки начался весной 2016 года. «Лицом» памятника-копилки стала собака Даниэла, которая живет в приюте зоозащитной организации «Содружество». Верхняя часть памятника съемная, а в основании расположен люк с отверстием, куда можно класть деньги.


Контролирует использование денег комиссия, в которую вошли зоозащитные организации «Содружество», «Друзья животных», «Зоозащита» и «Благотворительность и милосердие».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.