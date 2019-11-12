Томичи пожаловались на рекламу секс-тура в Шерегеш

Томичи пожаловались на рекламу секс-туров в Шерегеш для женщин. Соответствующая жалоба была подана в УФАС. По мнению ее авторов, баннер с подобным содержанием нарушает закон «О рекламе». Также авторы указывают, что баннер установлен на выезде из города таким образом, что затрудняет движение пешеходов на скользкой дороге.

В УФАС жалобу рассмотрит экспертный совет по рекламе. По результатам обсуждения будет принято решение о том, является ли этот плакат непристойным.





Напомним, в ноябре прошлого года томичи пожаловались на рекламу «Букетной лавки» следующего содержания: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй, будет стоять неделю!».





УФАС провело опрос, в котором большинство томичей признали рекламу непристойной. Было возбуждено дело. По итогам разбирательства владелец лавки был оштрафован на четыре тысячи рублей.





«Она неприличная для нашего времени, для нашей страны, особенно если вспомнить о ценностях, которые пропагандируют власти, когда говорят о высокой духовности, скрепах, патриотизме







«Эта реклама на неприличная для нашего времени, для нашей страны, особенно если вспомнить о ценностях, которые пропагандируют власти, когда говорят о высокой духовности, скрепах, патриотизме — прокомментировала ТВ2 проблему секситской рекламы специалист кризисного центра «Семья» Татьяна Дмитриева».





По словам Татьяны Дмитриевой, подобные плакаты появляются от невысокой культуры людей, которые их делают.





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