Томичи пожаловались на качество оказания туристических услуг в регионе

10 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с жалобами на оказание туристических услуг и их качество, сообщает ведомство. При этом пять человек воспользовались телефоном «горячей линии», три потребителя решили оформить свои обращения в письменном виде и две консультации были оказаны на личном приеме в рамках работы «общественной приемной».

Добавим, по данным Роспотребнадзора число жалоб от туристов на турфирмы сократилось на 20%. По данным ведомства, чаще всего туристы жалуются на «не полное раскрытие информации о турах, навязывание дополнительных платных услуг, а также на включение в договор условий, ущемляющих права потребителей».







По данным юристов, среди основных жалоб туристов – проблемы с перевозкой, несоответствие оказанных услуг заявленным, а также проблемы с «локальными» банкротствами, например, связанные с исчезновениями турагентств с деньгами туристов.