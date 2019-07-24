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24 июля,
2019
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Новости

Томичи пожаловались на качество оказания туристических услуг в регионе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

10 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с жалобами на оказание туристических услуг и их качество, сообщает ведомство. При этом пять человек воспользовались телефоном «горячей линии», три потребителя решили оформить свои обращения в письменном виде и две консультации были оказаны на личном приеме в рамках работы «общественной приемной».

Томичи пожаловались на качество оказания туристических услуг в регионе

Добавим, по данным Роспотребнадзора число жалоб от туристов на турфирмы сократилось на 20%. По данным ведомства, чаще всего туристы жалуются на «не полное раскрытие информации о турах, навязывание дополнительных платных услуг, а также на включение в договор условий, ущемляющих права потребителей».


По данным юристов, среди основных жалоб туристов – проблемы с перевозкой, несоответствие оказанных услуг заявленным, а также проблемы с «локальными» банкротствами, например, связанные с исчезновениями турагентств с деньгами туристов.

Поводами для обращения томичей в Роспотребнадзор послужили следующие ситуации:


  • возврат билетов в связи с временным запретом на  осуществление воздушных перевозок граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии; 
  • ненадлежащее оказание услуг по размещению в гостинице по причине отмены рейса;
  • изменение со стороны авиакомпании времени стыковки рейсов по билетам, купленным по раннему бронированию;
  • отказ турагента и туроператора в возврате денежных средств за несостоявшийся тур.

На что можно рассчитывать в том случае, если вы хотите подать претензию за некачественный тур

  1. Возмещение причиненных убытков и вынужденных расходов;
  2. Соразмерное уменьшение цены путевки;
  3. Бесплатное устранение недостатков оказанных услуг;
  4. Неустойка 3% от цены заказа за каждый день просрочки в том случае, если ваши требования так и не были выполнены;
  5. Компенсация морального вреда;
  6. Штраф по ч.6 статьи 13 закона «О защите прав потребителей» — за отказ от удовлетворения ваших требований в добровольном порядке.

Жалоба в турфирму составляется в произвольной форме, нужно лишь указать адресата жалобы (реквизиты турфирмы), суть ваших претензий (максимально подробно, желательно для сравнения того что было обещано и что было получено использовать выдержки из договора). Не забудьте сделать два экземпляра с указанием кто и когда принял у вас жалобу.

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