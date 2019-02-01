Томичи помогли детям в больницах победить страх перед процедурами, подарив игрушку

Больше 350 игрушек оставили томичи в рамках акции «Коробка храбрости», организованной АНО «Партнеры по радости». Новые «коробки храбрости», в которых можно оставить игрушки, уже появились в детских отделениях НИИ кардиологии, НИИ генетики и клиниках СибГМУ.

«Сразу после неприятной процедуры ребенок может выбрать себе любую игрушку из коробки в виде награды за терпение и храбрость. Выбор игрушки в прозрачной коробке отвлечет маленького пациента, и время, проведенное в медицинском кабинете, уже не покажется таким страшным, а следующий поход станет намного менее пугающим», — говорит руководитель организации Наталья Шимина.

Детей можно порадовать только новыми игрушками и сувенирами небольшого размера. В коробку можно положить машинки, самолетики, мотоциклы, бакуганы, маленькие куклы/пупсы, пони, другие милые зверюшки, смешарики, заводные небольшие игрушки, маленькие наборы Lego, погремушки, красивые и забавные брелоки, пальчиковые игрушки, маленькие мячики, наушники, наборы для творчества (формат коробки не более А6), карточные игры на внимание и смекалку (формат коробки не более А6), карандаши и фломастеры, блокноты с заданиями (формат не более А5) и так далее.





Нельзя передать в больницу: бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые или очень пушистые игрушки, а также игрушки с большим количеством мелких деталей.