В Томске планируют провести пикет за справедливое наказание для Митрофанова
В Томске планируется пикет, участники которого выступят за справедливое наказание для коррупционеров и попросят проверить деятельность областной прокуратуры. Уведомление с просьбой разрешить мероприятие уже направлено в мэрию.
Мероприятие планируется провести 19 сентября с 18.00 до 19.00. Его организатор — пенсионерка Галина Шергина. В качестве возможных площадок заявлены Сквер памяти жертв политических репрессий, Почтамтский сквер, сквер на площади Плеханова.
«Наше требование — равноправные права, — рассказала ТВ2 Галина Шергина. — То есть, если экс-главе МЧС Михаилу Бегуну дали реальный срок и лишили его генеральского звания, полковнику ОБЭП Константину Савченко дали реальный срок, то и с генералом МВД должно быть тоже самое. Понимаете, коррупционеры получают пенсию от государства, от честных людей, которые перечисляют свои заработанные копейки в Пенсионный фонд».
Галина Шергина добавила, что на пикете планируется собирать подписи за приезд специальной федеральной комиссии, которая проанализировала бы действия прокуратуры.
«Все в шоке от того, какие меры наказания просит прокуратура. То Николайчуку просила условно дать, а сейчас Митрофанову дали условный срок. <...> Складывается впечатление, что в прокуратуре работают бессердечные люди, которые не хотят применять меры по восстановлению наших прав. Решение по делу Митрофанова — это еще один черный камушек от них. Поэтому нам интересно, почему в нашем городе, в Томске, не исполняются указы президента по борьбе с коррупцией, почему у нас она процветает», — отметила Галина Шергина в разговоре с ТВ2.
Напомним, Игорь Митрофанов был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей.
Галина Шергина неоднократно проводила в Томске пикеты против «произвола сотрудников правоохранительных органов». В июне 2017 года они были задержаны томской полицией после записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Суд расценил их мероприятие, как несанкционированный митинг и оштрафовал пенсионерок на суммы от пяти до двадцати тысяч рублей.
Осенью того же года они остановили кортеж председателя СКР Александра Бастрыкина и попросили принять их. После этого в Томск несколько раз приезжали сотрудники центрального аппарата СКР с проверкой.
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