В Томске планируют провести пикет за справедливое наказание для Митрофанова

В Томске планируется пикет, участники которого выступят за справедливое наказание для коррупционеров и попросят проверить деятельность областной прокуратуры. Уведомление с просьбой разрешить мероприятие уже направлено в мэрию.

Мероприятие планируется провести 19 сентября с 18.00 до 19.00. Его организатор — пенсионерка Галина Шергина. В качестве возможных площадок заявлены Сквер памяти жертв политических репрессий, Почтамтский сквер, сквер на площади Плеханова.





«Наше требование — равноправные права, — рассказала ТВ2 Галина Шергина. — То есть, если экс-главе МЧС Михаилу Бегуну дали реальный срок и лишили его генеральского звания, полковнику ОБЭП Константину Савченко дали реальный срок, то и с генералом МВД должно быть тоже самое. Понимаете, коррупционеры получают пенсию от государства, от честных людей, которые перечисляют свои заработанные копейки в Пенсионный фонд».





Галина Шергина добавила, что на пикете планируется собирать подписи за приезд специальной федеральной комиссии, которая проанализировала бы действия прокуратуры.





«Все в шоке от того, какие меры наказания просит прокуратура. То Николайчуку просила условно дать, а сейчас Митрофанову дали условный срок. <...> Складывается впечатление, что в прокуратуре работают бессердечные люди, которые не хотят применять меры по восстановлению наших прав. Решение по делу Митрофанова — это еще один черный камушек от них. Поэтому нам интересно, почему в нашем городе, в Томске, не исполняются указы президента по борьбе с коррупцией, почему у нас она процветает», — отметила Галина Шергина в разговоре с ТВ2.