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25 сентября,
2019
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Томичи переходят на смартфоны с тремя камерами

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Компания МТС проанализировала продажи смартфонов с тремя камерами в Томской области. Доля гаджетов с тройным модулем основной камеры выросла до 10% в общей доле продаж в салонах МТС региона.


Главными причинами роста популярности устройств с тремя камерами стал расширившийся ассортимент и снижение средней стоимости. За год количество выпущенных смартфонов выросло в четыре раза, а средняя цена снизилась более чем вдвое — c 48 тысяч рублей до 21 тысячи рублей.


Самыми покупаемыми гаджетами с тройным модулем у томичей стали Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A7 2018 и Honor 10i. Росту продаж способствовали и федеральные акции ритейлеров. Так, на сегодняшний день стоимость таких устройств в МТС стартует с 11 990 рублей.


Производители смартфонов увеличивают количество объективов, чтобы расширить возможности мобильной фотографии: третья камера применяется для сверхширокоугольных кадров с углом обзора 120 градусов, что дает возможность создавать художественные фотографии. Во многих гаджетах второй модуль используется для оптического увеличения в два или более раза. Это позволяет делать снимки отдаленных объектов без потери качества. Такая система из трех модулей существует, например, в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S10.

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