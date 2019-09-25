Томичи переходят на смартфоны с тремя камерами

Компания МТС проанализировала продажи смартфонов с тремя камерами в Томской области. Доля гаджетов с тройным модулем основной камеры выросла до 10% в общей доле продаж в салонах МТС региона.





Главными причинами роста популярности устройств с тремя камерами стал расширившийся ассортимент и снижение средней стоимости. За год количество выпущенных смартфонов выросло в четыре раза, а средняя цена снизилась более чем вдвое — c 48 тысяч рублей до 21 тысячи рублей.





Самыми покупаемыми гаджетами с тройным модулем у томичей стали Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A7 2018 и Honor 10i. Росту продаж способствовали и федеральные акции ритейлеров. Так, на сегодняшний день стоимость таких устройств в МТС стартует с 11 990 рублей.





Производители смартфонов увеличивают количество объективов, чтобы расширить возможности мобильной фотографии: третья камера применяется для сверхширокоугольных кадров с углом обзора 120 градусов, что дает возможность создавать художественные фотографии. Во многих гаджетах второй модуль используется для оптического увеличения в два или более раза. Это позволяет делать снимки отдаленных объектов без потери качества. Такая система из трех модулей существует, например, в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy S10.

