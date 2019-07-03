Томичи открыли счет для сбора помощи пострадавшим в Иркутской области

Можно принести на место: - Бутилированную воду; - Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье); - Полотенца; - Чулочно-носочные изделия; - Одежду: легкую, теплую; - Обувь; - Белье нательное; - Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства; - Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.; - Спальные мешки; - Посуду хозяйственную; - Столовые приборы и кухонные принадлежности; - Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.

Деньги для помощи пострадавшим можно перевести на счет по указанным реквизитам:

На базе регионального отделения партии «Единая Россия» открыли счет, на который можно перечислить пожертвования жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

Отметим, также счет для помощи пострадавшим от паводка открыло министерство социального развития, опеки и попечительства.





По данным МЧС по Иркутской области, число пострадавших от наводнения в Иркутской области превысило 30 тысяч человек, подтоплено около 7 тысяч домов. В зоне паводка находится более 80 населенных пунктов в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.





Официально сообщалось о пятерых погибших, четверо из которых — в Нижнеудинском районе.





Сейчас развернуто 42 пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью почти на 14 тыс. человек. В них находятся 1317 жителей, в том числе 335 детей, кроме того, в 15-ти уже подготовлены 4,9 тыс. мест для размещения новых пострадавших.





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