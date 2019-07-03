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03 июля,
2019
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Томичи открыли счет для сбора помощи пострадавшим в Иркутской области

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

На базе регионального отделения партии «Единая Россия» открыли счет, на который можно перечислить пожертвования жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.


Деньги для помощи пострадавшим можно перевести на счет по указанным реквизитам:


БИК: 042520607

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Расчетный счет: 40703810418350001536

Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

ИНН получателя: 3808089012

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что на базе регионального отделения партии (проспект Ленина, 8) открылся пункт сбора гуманитарной помощи.


Можно принести на место:

- Бутилированную воду;
- Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);
- Полотенца;
- Чулочно-носочные изделия;
- Одежду: легкую, теплую;
- Обувь;
- Белье нательное;
- Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства;
- Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.;
- Спальные мешки;
- Посуду хозяйственную;
- Столовые приборы и кухонные принадлежности;
- Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло. 

Томичи открыли счет для сбора помощи пострадавшим в Иркутской области

Отметим, также счет для помощи пострадавшим от паводка открыло министерство социального развития, опеки и попечительства.


По данным МЧС по Иркутской области, число пострадавших от наводнения в Иркутской области превысило 30 тысяч человек, подтоплено около 7 тысяч домов. В зоне паводка находится более 80 населенных пунктов в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.


Официально сообщалось о пятерых погибших, четверо из которых — в Нижнеудинском районе. 


Сейчас развернуто 42 пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью почти на 14 тыс. человек. В них находятся 1317 жителей, в том числе 335 детей, кроме того, в 15-ти уже подготовлены 4,9 тыс. мест для размещения новых пострадавших.


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