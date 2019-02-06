Добрые новости
06 февраля,
2019
Новости

Томичи оценили уборку снега во дворах и на улицах города

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томск занял 24 строчку из 48 в рейтинге городов по качеству уборки снега во дворах и придомовых территориях. Об этом сообщает портал Domofond.ru. В рейтинге по качеству уборки снега на автодорогах Томск оказался на 28 месте из 48.


В опросе участвовало 3778 человек. Респонденты ответили на вопросы, посвященные уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах. 

61,11% опрошенных томичей считают, что во дворах снег убирают плохо. Процент недовольных уборкой дорог от снега меньше. Мнение, что улицы в городе чистят плохо, высказали 55,6% опрошенных. Довольны уборкой автодорог 16,7% опрошенных томичей.


В целом по России 74,4% опрошенных указали, что после чистки снег оставляют на обочинах. Только 38,4% утверждают, что снег вывозят за город. 40% говорят о том, что дороги обрабатывают реагентами, а 35,7% – что тротуары и дороги посыпают песком. Только 13,9% опрошенных сказали, что дворники скалывают лед с тротуаров.


Хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми.

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