Томичи оценили уборку снега во дворах и на улицах города

В опросе участвовало 3778 человек. Респонденты ответили на вопросы, посвященные уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах.

Томск занял 24 строчку из 48 в рейтинге городов по качеству уборки снега во дворах и придомовых территориях. Об этом сообщает портал Domofond.ru. В рейтинге по качеству уборки снега на автодорогах Томск оказался на 28 месте из 48.

61,11% опрошенных томичей считают, что во дворах снег убирают плохо. Процент недовольных уборкой дорог от снега меньше. Мнение, что улицы в городе чистят плохо, высказали 55,6% опрошенных. Довольны уборкой автодорог 16,7% опрошенных томичей.





В целом по России 74,4% опрошенных указали, что после чистки снег оставляют на обочинах. Только 38,4% утверждают, что снег вывозят за город. 40% говорят о том, что дороги обрабатывают реагентами, а 35,7% – что тротуары и дороги посыпают песком. Только 13,9% опрошенных сказали, что дворники скалывают лед с тротуаров.





Хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми.