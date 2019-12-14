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14 декабря,
2019
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Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Благотворительный своп-маркет «Шило на мыло» прошел в Первом музее славянской мифологии в субботу; на нем томичи обменялись старыми детскими вещами. 

Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

Своп — очень распространенный в Швеции вид маркетов, на котором одежду не покупают, а обмениваются ею, тем самым продлевая жизнь вещей.


Организаторы принимают вещи хорошего качества. Для участия в вечеринке нужно было принести с собой три ненужные вещи, которые должны быть в хорошем состоянии: чистые, без пятен, дыр и сломанных молний. Взамен с вечеринки можно забрать до трех других вещей. 

Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

Производство одежды наносит огромный ущерб нашей планете, — считают организаторы. — Мы помогаем экологии, даем вещам вторую жизнь и пополняем гардероб наших детишек без магазинов. Это большой шаг навстречу осознанному потреблению. 

Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

Подобные мероприятия планируется проводить раз в сезон. Следующая тема своп-маркета будет посвящена студентам. 


Вход на мероприятие имеет символическую стоимость. Все средства пойдут на проект в пользу бездомных животных «Крышка для кошки» эко-движения Van_and_gog. Это движение объединяет людей, интересующихся раздельным сбором мусора, разумным потреблением и томских предпринимателей, которые выбирают экологичный подход к производству и бизнесу. 

Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

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