Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете

Благотворительный своп-маркет «Шило на мыло» прошел в Первом музее славянской мифологии в субботу; на нем томичи обменялись старыми детскими вещами.

Своп — очень распространенный в Швеции вид маркетов, на котором одежду не покупают, а обмениваются ею, тем самым продлевая жизнь вещей.





Организаторы принимают вещи хорошего качества. Для участия в вечеринке нужно было принести с собой три ненужные вещи, которые должны быть в хорошем состоянии: чистые, без пятен, дыр и сломанных молний. Взамен с вечеринки можно забрать до трех других вещей.