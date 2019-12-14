Томичи обменялись детскими вещами на благотворительном своп-маркете
Благотворительный своп-маркет «Шило на мыло» прошел в Первом музее славянской мифологии в субботу; на нем томичи обменялись старыми детскими вещами.
Своп — очень распространенный в Швеции вид маркетов, на котором одежду не покупают, а обмениваются ею, тем самым продлевая жизнь вещей.
Организаторы принимают вещи хорошего качества. Для участия в вечеринке нужно было принести с собой три ненужные вещи, которые должны быть в хорошем состоянии: чистые, без пятен, дыр и сломанных молний. Взамен с вечеринки можно забрать до трех других вещей.
Производство одежды наносит огромный ущерб нашей планете, — считают организаторы. — Мы помогаем экологии, даем вещам вторую жизнь и пополняем гардероб наших детишек без магазинов. Это большой шаг навстречу осознанному потреблению.
Подобные мероприятия планируется проводить раз в сезон. Следующая тема своп-маркета будет посвящена студентам.
Вход на мероприятие имеет символическую стоимость. Все средства пойдут на проект в пользу бездомных животных «Крышка для кошки» эко-движения Van_and_gog. Это движение объединяет людей, интересующихся раздельным сбором мусора, разумным потреблением и томских предпринимателей, которые выбирают экологичный подход к производству и бизнесу.
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