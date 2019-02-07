Томичи не признали непристойной рекламу пива с Никулиным, Вициным и Моргуновым

Томичи, согласно опросу УФАС, не увидели ничего непристойного в рекламе, где Никулин, Вицин и Моргунов рекламируют пиво. Об этом сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Томской области Владимир Шевченко.







«Поступила жалоба, по которой мы едва не возбудили дело. Общественность не поддержала, большинство томичей проголосовало против возбуждения дела по данному факту. Конечно, нельзя использовать такие изображения без разрешения родственников артистов, обычно в таких случаях мы пишем предпринимателям, что лучше не делать такие вещи, и они идут нам навстречу», — сказал Владимир Шевченко.







Ранее сообщалось, что в антимонопольный орган поступило обращение жительницы города Томска, возмущенной использованием в рекламе магазина разливных напитков, а также кафе-бара образов киногероев комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Труса, Балбеса и Бывалого.







По мнению томички, реклама магазина «Пивной #1»и кафе-бара «Эпоха» с использованием образов героев известной кинокомедии, в том числе кадров из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», недопустима и оскорбляет честь и достоинство любимых народом Вицина, Никулина и Моргунова. Томское УФАС запустило опрос, но он не вызвал ажиотажа и не привлек большого числа респондентов.