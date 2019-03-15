Добрые новости
15 марта,
2019
1
фото
Новости

Томичи направили 170 жалоб на интернет-покупки в 2018 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За 2018 год в томское управление Роспотребнадзора поступило 170 жалоб на покупки в интернет-магазинах. Об этом рассказала на пресс-конференции главный специалист управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Райкевич. 

Томичи направили 170 жалоб на интернет-покупки в 2018 году

За 2018 год в томское управление Роспотребнадзора поступило 170 обращений от граждан. 26 послужили основанием для подачи исков в суд с целью защиты прав потребителей, — рассказала Ольга Райкевич. — Для сравнения, в 2017 году обращений было 143, а количество исков — 17. В 2016 году томичи обращались в Роспотребнадзор 199 раз, исков было 11. За прошедшие месяцы 2019 года у нас 27 обращений от потребителей, по двум из которых направлены судебные иски. Оба эти иска связаны с недостатками товаров, заказанных через интернет. 

По статистике Роспотребнадзора, наиболее часто жители Томской области жалуются на покупку товаров ненадлежащего качества, нарушение сроков устранения недостатков товара, а также уклонение или отказ продавца удовлетворить требования покупателя.


Для того чтобы избежать подобных проблем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на требование предоплаты, отсутствие в интернет-магазине курьерской доставки, самовывоза и контактов продавца. Столкнувшись с вышеперечисленным, стоит отнестись к покупке более внимательно. Настороженность также должна вызвать низкая цена товара в сравнении с другими магазинами, настойчивость продавцов, отсутствие у магазина или продавца истории и отзывов покупателей.


Подробнее о мошенничестве в интернете читайте в этом материале «Глава томского Роспотребнадзора рассказала о мошенничестве при интернет-покупках»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.