Томичи направили 170 жалоб на интернет-покупки в 2018 году

За 2018 год в томское управление Роспотребнадзора поступило 170 жалоб на покупки в интернет-магазинах. Об этом рассказала на пресс-конференции главный специалист управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Райкевич.

За 2018 год в томское управление Роспотребнадзора поступило 170 обращений от граждан. 26 послужили основанием для подачи исков в суд с целью защиты прав потребителей, — рассказала Ольга Райкевич. — Для сравнения, в 2017 году обращений было 143, а количество исков — 17. В 2016 году томичи обращались в Роспотребнадзор 199 раз, исков было 11. За прошедшие месяцы 2019 года у нас 27 обращений от потребителей, по двум из которых направлены судебные иски. Оба эти иска связаны с недостатками товаров, заказанных через интернет.

По статистике Роспотребнадзора, наиболее часто жители Томской области жалуются на покупку товаров ненадлежащего качества, нарушение сроков устранения недостатков товара, а также уклонение или отказ продавца удовлетворить требования покупателя.





Для того чтобы избежать подобных проблем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на требование предоплаты, отсутствие в интернет-магазине курьерской доставки, самовывоза и контактов продавца. Столкнувшись с вышеперечисленным, стоит отнестись к покупке более внимательно. Настороженность также должна вызвать низкая цена товара в сравнении с другими магазинами, настойчивость продавцов, отсутствие у магазина или продавца истории и отзывов покупателей.





Подробнее о мошенничестве в интернете читайте в этом материале «Глава томского Роспотребнадзора рассказала о мошенничестве при интернет-покупках».