Томичи на пикете потребовали пересмотреть приговоры Игорю Митрофанову и Павлу Устинову
Пикет против коррупции в прокуратуре и несправедливых приговоров прошел в Томске. На пикете жители города потребовали пересмотреть приговор экс-начальнику регионального УМВД Игорю Митрофанову. Кроме того, общественный активист Игорь Кузнецов призвал освободить Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, при том, что судья отказался смотреть видео, на котором было видно, что Устинов этого не делал.
«В России невиновных людей осуждают, виновных освобождают от ответственности, — прокомментировала ТВ2 одна из организаторов пикета Галина Шергина. — Поэтому люди возмущены, поэтому и пришли сюда выразить свою гражданскую позицию. Мягкое наказание генералу Митрофанову, который получил восемь лет условно, хотя такого нет в Уголовном кодексе, конечно же, возмущает».
Другая участница пикета Римма Круць отмечает, что экс-глава регионального МЧС Михаил Бегун за получение взятки получил семь лет колонии строгого режима.
«Это такое же преступление, которое совершил и Митрофанов. Но какой разный приговор. Томск погряз в коррупции. Поглядите, какой беспредел творится. Митрофанов совершил больше преступлений, чем Бегун: приписал себе льготы, злоупотреблял полномочиями... А его даже званий не лишили. Это просто безобразие», — рассказала Римма Круць.
Напомним, Игорь Митрофанов был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали.
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