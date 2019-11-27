Томичи могут встретиться с авторами лучших европейских фильмов

В Томске продолжается третий Фестиваль кино стран Европейского союза. В рамках фестиваля зрители могут встретиться с авторами лучших европейских фильмов.

27 ноября свой фильм представят создатели хорватской драмы «Comic Sans» – режиссер и сценарист Невио Марасович и продюсер Ира Цецич . После просмотра зрители приглашаются на творческую встречу с авторами.

Comic Sans (Хорватия, 2018) — авторское высказывание на тему отцов и детей, взаимоотношений и расставаний с любимыми, эгоизма и снобизма. Алан, успешный художник по рекламе, ведет богемную жизнь в стиле dolce vita: хорошо оплачиваемая, хотя и изнуряющая работа перемежается разгульными вечеринками и расставаниями с подружками.Неловкая встреча с бывшей девушкой и последовавшая за этим неуклюжая попытка восстановить отношения, закончившаяся полным провалом, провоцируют у Алана эмоциональный срыв...

28 ноября атташе по культуре посольства Литвы Инга Видугирите-Пакериене обсудит со зрителями ставшую кинооткрытием прошлого года литовскую документальную ленту «Кислотный лес». Фильм, в котором отражается современный мир через природу.

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими, обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

Помимо общения со зрителями в кинозале, в программе гостей фестиваля также посещение детской киношколы, лекция для студентов о современной культуре Литвы, дискуссии о торжестве женщин в европейском кинематографе и о секретах киноуспеха Хорватии.





Кроме того, 30 ноября Лайф Ленсманн, который также является членом правления Центра журналистики Северных стран, а в прошлом занимавший пост вице-президента Европейского вещательного союза и директора Датского радио, проведет семинары для журналистов о роли медиа в контексте демократии и качественной журналистике в современных условиях.





Программа, билеты, обзор фильмов – на официальном сайте фестиваля eufilmfest.ru.