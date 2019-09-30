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Томичи могут увидеть «Анну Каренину» в постановке итальянского балета

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

17 октября на сцене Большого концертного зала состоится премьера итальянского балета «Анна Каренина», созданного по одноименному роману Льва Толстого либреттистом и балетмейстером Теэтом Каском (Эстония).

Томичи могут увидеть «Анну Каренину» в постановке итальянского балета

Два сезона постановка успешно игралась в Италии, Франции и Швейцарии, а 17 октября 2019 года будет представлена томской публике. Более 20 танцоров, оригинальный видеоряд, минимум декораций на сцене. Балетмейстер Теэт Каск не ставил перед собой задачи пересказать роман Льва Толстого, но стремился показать поднятые в нем проблемы, используя выразительные средства хореографического искусства.

Томичи могут увидеть «Анну Каренину» в постановке итальянского балета

В балете использована музыка из произведений Чайковского, среди которых — «Элегия», «Меланхолическая серенада», «Шесть романсов» и другие… «Анна Каренина» - оригинальный балет, полный эмоций, глубоко проникнутый редкой чувствительностью… космополит, но в то же время имеющий все признаки души русской культуры.

Томичи могут увидеть «Анну Каренину» в постановке итальянского балета

Либретто, хореография: Теэт Каск

Художник-декоратор: Марко Песта

Художник по костюмам: Федерико Вератти 

Визуальные эффекты: Марко Триака

Танцевальная труппа: Balleto di Milano

Томичи могут увидеть «Анну Каренину» в постановке итальянского балета

Balleto di Milano – это хореографическая компания, которая по праву гордится концептуальным репертуаром, уникальным как для Италии, так и для всей Европы. Выступающие в составе труппы танцовщики получили ангажемент на основании конкурса со строжайшими условиями отбора. Исполняемый репертуар является эксклюзивным и специально подготовленным для компании Balletto di Milano. Партнер события в Томске – мультибрендовый магазин европейских марок одежды и обуви «Модный бульвар».


Билеты на событие можно купить в кассах БКЗ и на сайте kassy.ru

Подробности: 51-61-95

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