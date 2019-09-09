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09 сентября,
2019
Новости

Томичи могут стать волонтерами Ботанического сада ТГУ

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Волонтерский центр «UNIVOL» ведет набор в команду волонтеров Ботанического сада ТГУ, сообщает пресс-служба вуза. Желающие стать волонтерами Ботсада могут заполнить заявку до 12 сентября.


Сообщается, что волонтеры будут помогать сотрудникам сада в уходе за растениями в оранжереях и парках, проводить экскурсии и готовить события: «Ночь в музее», «Ночь науки в ТГУ», День томича и другие.


Кроме того, волонтеры смогут рассказывать про Ботсад в соцсетях: готовить фото- и видеорепортажи, проводить опросы и писать новости о работе сада.


Сибирский ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории Томской области. По информации на сайте ТГУ, сегодня в саду насчитывается около 8000 видов, форм и сортов растений, половина из них тропические и субтропические.

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