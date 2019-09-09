Томичи могут стать волонтерами Ботанического сада ТГУ

Волонтерский центр «UNIVOL» ведет набор в команду волонтеров Ботанического сада ТГУ, сообщает пресс-служба вуза. Желающие стать волонтерами Ботсада могут заполнить заявку до 12 сентября.





Сообщается, что волонтеры будут помогать сотрудникам сада в уходе за растениями в оранжереях и парках, проводить экскурсии и готовить события: «Ночь в музее», «Ночь науки в ТГУ», День томича и другие.





Кроме того, волонтеры смогут рассказывать про Ботсад в соцсетях: готовить фото- и видеорепортажи, проводить опросы и писать новости о работе сада.



Сибирский ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории Томской области. По информации на сайте ТГУ, сегодня в саду насчитывается около 8000 видов, форм и сортов растений, половина из них тропические и субтропические.