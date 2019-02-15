Томичи могут стать донорами костного мозга и помочь людям с онкологией

«В российском регистре около 95 тысяч потенциальных доноров. Для сравнения, в немецком регистре ― 7 миллионов человек. При этом онкогемологические заболевания диагностируют у 25-28 тысяч россиян ежегодно, — пишут в сообщении АГТ-Сибирь. — Поэтому с октября 2018 года медицинская компания ИНВИТРО и благотворительный фонд Русфонд занимаются развитием Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».





Чтобы присоединиться к регистру доноров имени Васи Перевощикова, нужно сдать кровь из вены на HLA-типирование. Процедуру может пройти любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний. Для этого нужно обратиться в любой офис компании Инвитро в Томске. По словам главного внештатного детского онколога департамента здравоохранения Томской области Инны Гербек, для доноров процедура безболезненна и не опасна. Подробнее о противопоказаниях и условиях донорства можно прочитать на сайте Национального регистра.