Томичи могут стать донорами костного мозга и помочь людям с онкологией

Благотворительный фонд Русфонд, компания Инвитро и Детский фонд имени Алены Петровой предлагает томичам присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Донорская акция приурочена к 15 февраля — Международному дню детей, больных раком. Об этом сообщает коммуникационное агентство АГТ-Сибирь.
«В российском регистре около 95 тысяч потенциальных доноров. Для сравнения, в немецком регистре ― 7 миллионов человек. При этом онкогемологические заболевания диагностируют у 25-28 тысяч россиян ежегодно, — пишут в сообщении АГТ-Сибирь. — Поэтому с октября 2018 года медицинская компания ИНВИТРО и благотворительный фонд Русфонд занимаются развитием Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».
Чтобы присоединиться к регистру доноров имени Васи Перевощикова, нужно сдать кровь из вены на HLA-типирование. Процедуру может пройти любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний. Для этого нужно обратиться в любой офис компании Инвитро в Томске. По словам главного внештатного детского онколога департамента здравоохранения Томской области Инны Гербек, для доноров процедура безболезненна и не опасна. Подробнее о противопоказаниях и условиях донорства можно прочитать на сайте Национального регистра.
Среди тех, у кого взяли кровь на типирование, создается база, — рассказала Ирина Гербек. — В базе содержится информация о фенотипе донора. Если приходит запрос о необходимости пересадки костного мозга, по этой базе данных находят ближайших потенциальных доноров. Лучше, чтобы доноров было около 200 человек — тогда один из них точно подойдет. Их обзванивают и предлагают им бесплатно проехать в ближайшую клинику для дачи крови из вены.
Первыми донорами среди томичей стали олимпийская чемпионка Наталья Баранова, мастер спорта по подводному плаванью Анна Бер, преподаватель ТГПУ Инга Игитханян и томские журналисты. Всего, по данным облаздрава, в регистре состоят около 300 томичей.
Благотворительная акция будет проходить с 15 по 22 февраля. Но сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга можно будет и в любой другой день работы медофисов Инвитро.