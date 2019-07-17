Томичи могут самостоятельно узнать про источник неприятного запаха

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Томичи вновь жалуются на неприятный запах разного происхождения. По их словам, воняет в районе Зеленых горок, на улице Льва Толстого, улице Беринга, микрорайоне Солнечном и ряде других улиц. Узнать источник неприятного запаха можно самостоятельно благодаря разработанной интерактивной карте.

Проблема неприятных запахов в черте города обострилась прошлым летом, когда томичи в течение нескольких месяцев жаловались в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру. Была создана рабочая группа, которая разработала интерактивную карту ГИС «Запах», где размещены «пахучие» объекты города Томска и Томского района.

На карте отмечены 24 наиболее крупных источника запаха в городе, проверенные экологической комиссией с участием контролирующих органов и самих томичей. По словам разработчиков, интерактивная карта – единственный инструмент, который с учетом силы и направления ветра позволяет объективно и достоверно оценить, откуда «пришло» зловоние, и принять соответствующие меры.

«Если вас беспокоит неприятный запах в том или ином районе города, зайдите на любой ресурс погоды, где отображаются данные о силе и направлении ветра, а затем на интерактивную карту Томска по ссылке http://gisapp.green.tsu.ru/zapah. Проведя воображаемую линию в том направлении, откуда в данный момент дует ветер, вы обнаружите ближайший источник зловония и сможете сообщить о нем контролирующим органам», — говорят специалисты.