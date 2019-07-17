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17 июля,
2019
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Новости

Томичи могут самостоятельно узнать про источник неприятного запаха

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томичи вновь жалуются на неприятный запах разного происхождения. По их словам, воняет в районе Зеленых горок, на улице Льва Толстого, улице Беринга, микрорайоне Солнечном и ряде других улиц. Узнать источник неприятного запаха можно самостоятельно благодаря разработанной интерактивной карте.

Томичи могут самостоятельно узнать про источник неприятного запаха

Проблема неприятных запахов в черте города обострилась прошлым летом, когда томичи в течение нескольких месяцев жаловались в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру. Была создана рабочая группа, которая разработала интерактивную карту ГИС «Запах», где размещены «пахучие» объекты города Томска и Томского района. 


На карте отмечены 24 наиболее крупных источника запаха в городе, проверенные экологической комиссией с участием контролирующих органов и самих томичей. По словам разработчиков, интерактивная карта – единственный инструмент, который с учетом силы и направления ветра позволяет объективно и достоверно оценить, откуда «пришло» зловоние, и принять соответствующие меры. 


«Если вас беспокоит неприятный запах в том или ином районе города, зайдите на любой ресурс погоды, где отображаются данные о силе и направлении ветра, а затем на интерактивную карту Томска по ссылке http://gisapp.green.tsu.ru/zapah. Проведя воображаемую линию в том направлении, откуда в данный момент дует ветер, вы обнаружите ближайший источник зловония и сможете сообщить о нем контролирующим органам», — говорят специалисты.

Томичи могут самостоятельно узнать про источник неприятного запаха

Как отмечал замгубернатора Андрей Кнорр, в этом году власти предприняли меры, чтобы неприятных запахов было меньше.


«Я предполагаю, что уже в этом году мы будем иметь меньше запахов. Через год мы можем их уже минимизировать, но я подозреваю, что проблему можно решить только через три года. Это непросто, предстоит работа всем 24 объектам, которые сегодня выявлены, возможно, появятся и другие. Общими усилиями мы постараемся с этой задачей справиться», — говорил Андрей Кнорр.


В этом году планировалось закупить оборудование для очистки воздуха, провести рекультивацию, оснастить заводы вентиляционными каналами.


Ранее на невозможность отрыть окна из-за зловония, связанного с проблемами в КНС, жаловались жители новостроек микрорайонов Школьный и Прибрежный на Степановке. 


В начале месяца томские экологи провели рейд в микрорайоне Черемошники. По словам томичей, неприятный запах идет от пойменных озер на Мостовой, куда незаконно сливают канализационные отходы. Также запах животного происхождения есть в районе Профсоюзной, где по предположениям эколога Сергея Жабина работает забойный цех.


Добавим, что в середине июля томская полиция возбудила уголовное дело о загрязнении сточными водами участка леса на Иркутском тракте. Предварительный ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.


О новых достоверных объектах неприятного запаха в Томске, не указанных в ГИС «Запах», можно сообщить в ОГБУ «Облкомприрода» по телефонам 8 (3822) 90-38-92 или электронной почте ogbu@green.tsu.ru.

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