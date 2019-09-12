Томичи могут принять участие в спасении церкви в Нагорном Иштане

14 сентября 2019 года Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводит субботник на территории уникальной церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане. Сбор в 10.00 у 10-го корпуса Политеха на остановке Лагерный сад. Для желающих принять участие в субботнике заказан автобус.
Церковь в Нагорном Иштане является памятником архитектуры, но в настоящий момент находится в плачевном состоянии. Более того из-за обрушения берега она оказалась в опасной зоне. Однако представители ВООПИиКа считают, что церковь можно спасти и все лето проводят на территории памятника субботники.
Субботник в Нагорном Иштане
А 5 и 6 октября 2019 года региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе с жителями деревни планирует провести в Нагорном Иштане фестиваль «Архитектура деревень Сибири». Председатель томского ВООПИиКа Мария Бокова рассказала ТВ2, что Нагорный Иштан является одним из старейших поселений Томской области и поэтому именно в этом месте защитники памятников архитектуры хотят поднять тему сохранения самобытного деревенского зодчества. В рамках фестиваля будет организована выставка проектов студентов ТГАСУ по восстановлению церкви в Нагорном Иштане, выполненных под руководством доцента архитектурного университета Ларисы Романовой. Кроме того в рамках фестиваля можно будет посетить фотовыставку, посвященную восстановлению церкви Петра и Павла и попить чаю из самовара на дровах с домашними плюшками. О времени проведения фестиваля и организации проезда до Нагорного Иштана на фестиваль «Архитектура деревень Сибири» редакция ТВ2 сообщит дополнительно.
Для справки: Церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане является единственной деревянной церковью Томской области, построенной в псевдорусском стиле. Кроме того Нагорный Иштан прославился тем, что там Андрей Кончаловский снимал фильм «Сибириада».