Томичи могут принять участие в спасении церкви в Нагорном Иштане

14 сентября 2019 года Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводит субботник на территории уникальной церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане. Сбор в 10.00 у 10-го корпуса Политеха на остановке Лагерный сад. Для желающих принять участие в субботнике заказан автобус.







Церковь в Нагорном Иштане является памятником архитектуры, но в настоящий момент находится в плачевном состоянии. Более того из-за обрушения берега она оказалась в опасной зоне. Однако представители ВООПИиКа считают, что церковь можно спасти и все лето проводят на территории памятника субботники.