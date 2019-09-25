Томичи могут принять участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства 2020

В Томске стартует серия общественных обсуждений дизайн-проектов будущего благоустройства города в 2020 году. Ранее томичи жаловались , что администрация Томска слишком поздно выбирает общественные пространства и не остается времени на разработку достойного дизайна и обсуждение его с горожанами. Возможно, чиновники прислушались к замечаниям и решили начать готовиться к следующему сезону, даже не завершив текущее благоустройство.

Первая встреча сотрудников администрации Томска с горожанами состоится 26 сентября в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103). Предлагается обсудить дизайн-проекты пяти площадок в Кировском районе – это зеленая зона по пр. Ленина, 55-61, Чернобыльский сквер, сквер у Дворца творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17), сквер им. Яблокова (ул. Московский тракт, 4) и сквер у Мавлюкеевского озера.



Общественные обсуждения также будут проходить 3, 10 и 17 октября в 16.00 в зале заседаний ОНФ. На встречах томичи будут рассматривать проекты благоустройства в каждом районе.





Что касается объектов благоустройства будущего года в целом, то мэр Иван Кляйн поручил заранее собрать предложения от томичей и провести рейтинговое голосование в срок до 1 ноября. Тогда начать подготовку проектов можно будет зимой, чтобы уже весной 2020 года можно было быстро определить подрядчиков и начать работы.





Напомним, что неделю назад заместитель губернатора Евгений Паршуто выразил недовольство по поводу темпов работ на топовых городских объектах. Он заявил, что не позволит в следующем году писать в контрактах, что срок окончания работ — 31 октября.

«О каком качестве работ может идти речь, если укладываться все будет в дождь, в слякоть, возможно, при минусовых температурах, — отметил Евгений Паршуто. — Если мы не получим результата, то, скорее всего, речь пойдет об изменении методики и передаче денег тем, кто успевает. Я думаю, что выводы мэр Томска сделает и не допустит ситуации, когда основные работы по брендовым пространствам перенесутся на сентябрь-октябрь».





На данный момент от томичей поступили предложения по благоустройству более 200 объектов. Из них на рейтинговое голосование будут представлены 20 территорий.

К участию в обсуждении мэрия приглашает всех желающих.