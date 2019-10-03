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03 октября,
2019
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Томичи могут предложить идеи дизайна аэропорта Богашево

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Жители Томской области могут предложить идеи дизайна томского аэропорта, сообщается на сайте обладминистрации. Ранее сообщалось, что аэропорт ждет реконструкция.

Томичи могут предложить идеи дизайна аэропорта Богашево

Напомним, что в Томске лидером голосования по проекту «Великие имена России» стал авиаконструктор Николай Камов. Он обошел с незначительным отрывом в 285 голосов долго лидировавшего космонавта Николая Рукавишникова (41 % — 28 460 голосов). Несогласные с переименованием аэропорта томичи создали на платформе Change.org петицию, которая призывала не присваивать международному аэропорту города Томска «Богашево» иное название.


31 мая 2019 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил томскому аэропорту имя Николая Камова.


«При реконструкции аэропорта поставлена задача отразить в архитектурных решениях экстерьера и интерьера нового аэровокзала элементы, связанные с именем Камова. Предполагается, что в аэропорту будет развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные Николаю Камову, его деятельности и авиации в целом», — отмечается в сообщении. 


Томичи могут присылать свои предложения до 31 октября 2019 года включительно в Общественную палату Томской области по электронной почте opto@tomsk.gov.ru с пометкой «Аэропорт Камов», а также личными сообщениями в официальные паблики администрации Томской области в ОдноклассникахВКонтактеInstagram и Facebook.

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