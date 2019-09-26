Томичи могут пожаловаться на холод в детсадах, школах и больницах

Из-за низкой температуры воздуха и роста заболеваемости ОРВИ региональный Роспотребнадзо напоминает, что жители могут пожаловаться в ведомство на несоблюдение температурного режима в учреждениях соцсферы.





В частности, к ним относятся медицинские и образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания детей пожилых, дома для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дома-интернаты для людей с ограниченными возможностями.





«Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами: - 21 - 23° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций; - 19 - 20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций; - 18 - 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций; - 20 - 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений; - не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - 20 - 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», — сообщает Роспотребнадзор.





Ведомство добавляет, что если у граждан есть жалобы на несоблюдение этих норм, их можно направить в региональное управление Роспотребнадзора. На основании этого специалисты проведут проверку и в случае необходимости накажут администрацию учреждения за нарушения.