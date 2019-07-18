Томичи могут помочь семье Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

Томичи могут помочь семье Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала. Реквизиты для перечисления средств опубликованы в официальной группе клуба аквалангистов «Наяда».





СБЕРБАНК:

4276 6410 9761 0737 или по номеру 8 923 415 5637,

Константин Эдуардович С. https://vk.com/asyusyai

либо

4276 6400 1367 6772 или по номеру 8 952 155 7899

Игорь С. https://vk.com/syhoverkovio



ГАЗПРОМ:

6764 5462 1368 4819 или по номеру 8 909 544 2508

Екатерина Сергеевна Т. https://vk.com/id134220504



ТИНЬКОФФ БАНК:

5536 9137 8971 3753 или по номеру 8 952 152 2898

Прокопенко Н. А. https://vk.com/phantonick



Томичей, отправивших деньги, просят связаться с владельцем карты для подтверждения перевода.