Томичи могут помочь семье Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии
Томичи могут помочь семье Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала. Реквизиты для перечисления средств опубликованы в официальной группе клуба аквалангистов «Наяда».
СБЕРБАНК:
4276 6410 9761 0737 или по номеру 8 923 415 5637,
Константин Эдуардович С. https://vk.com/asyusyai
либо
4276 6400 1367 6772 или по номеру 8 952 155 7899
Игорь С. https://vk.com/syhoverkovio
ГАЗПРОМ:
6764 5462 1368 4819 или по номеру 8 909 544 2508
Екатерина Сергеевна Т. https://vk.com/id134220504
ТИНЬКОФФ БАНК:
5536 9137 8971 3753 или по номеру 8 952 152 2898
Прокопенко Н. А. https://vk.com/phantonick
Томичей, отправивших деньги, просят связаться с владельцем карты для подтверждения перевода.
Ранее сообщалось, что аквалангист утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Была организована доследственная проверка. Позднее выяснилось, что погибший — Михаил Журавлев, руководитель томского спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда». Водолазы обнаружили его тело на глубине 74 метров.
«Водолаз, приехавший из Иркутска, смог поднять тело с глубины 74 метра до 50 м. На данный момент работы приостановлены. Через неделю работы будут возобновлены. Стало известно, что утонувший аквалангист запутался в веревках, возможно, это и стало причиной его гибели», — рассказывал глава Ширинского района Сергей Зайцев.
Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта.
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