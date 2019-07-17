Томичи могут помочь онкобольным детям в Варенье challenge

Детский благотворительный фонд проводит акцию Варенье challenge, во время которой томичи могут взять в фонде баночку варенья, сваренного родителями онкобольных детей, а потом вернуть ее вместе с пожертвованием.





«Нас часто спрашивают, как можно помочь детям с онкологией? Мы придумали интересный и вкусный способ — «Варенье challenge». Мамы подопечных фонда сварили ароматное клубничное варенье, вложив в него не только сладкие ягоды, но и частичку души. <...> Надеемся, томичам понравится наше угощение», — говорит глава фонда Елена Петрова.



Чтобы поучаствовать в акции, нужно в будний день до 16.00 позвонить в фонд по номеру 22-72-92, оператор примет вашу заявку, а баночку доставят бесплатно.





«Когда варенье закончится, совершите пожертвование вместе с друзьями, сотрудниками, родственниками и положите его в баночку — сколько считаете нужным, столько и жертвуете», — сообщает фонд.





Кроме того, участники могут фотографировать и выкладывать свою баночку варенья в соцсети с хэштегом #варенье_challenge. В фонде отмечают, что если у участника по каким-то причинам нет возможности самостоятельно вернуть баночку с пожертвованиями, то волонтеры могут сами приехать за ней. Также можно просто совершить пожертвование переводом на счет фонда через сайт, выбрав цель «Варенье challenge».





Итоги волонтеры подведут 18 августа в реабилитационном центре «Аленка». Там баночки с пожертвованиями торжественно откроют и подсчитают собранные средства.





«Акция придумана специально для того, чтобы люди приняли активное участие в благотворительности, поговорили о добрых делах в коллективе и помогли деткам, не просто жертвуя деньги, а вот таким вот интересным способом. Все собранные средства будут направленны в помощь детям с онкологическими заболеваниями», — говорят в фонде.





Добавим, впервые такая акция прошла в прошлом году, тогда удалось собрать 230 тысяч рублей.