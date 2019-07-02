Томичи хотят провести пикеты в поддержку семей, вынужденных сносить собственные дома

Активисты «Открытой России» подали уведомления в мэрию о проведении пикетов в защиту частной собственности. Они планируют поддержать жителей Корнилова, земельные участки которых оказались в защитной зоне газопровода и поэтому они вынуждены сносить собственные дома.

«Мы подали уведомления на пикеты в защиту частной собственности, — комментирует ТВ2 один из организаторов Сергей Иванов. — Идея поднять проблему возникла, когда побывал в селе Корнилово и повстречался с людьми, у которых очень серьезные вопросы по поводу опасного соседства с трубопроводом. Людей, в том числе и многодетные семьи, выселяют из домов без компенсации. Все это происходит ввиду несовершенства действующего законодательства. У власти отсутствует политическая воля к изменению законов и к обязыванию газовых и нефтяных гигантов привести соседствующие с населенными пунктами участки трубопроводов в безопасный вид, исключающий опасные ЧП. Им проще решить проблему путем сноса жилья граждан, находящегося в опасной близости к трубам».





По словам другого организатора Александра Берестенева, активисты подали в мэрию уведомления о проведении акции сразу на четыре дня и 12 площадок.





«Администрация города постоянно отказывает в согласовании подобных акций. Поэтому мы планируем провести мероприятие в любой из предложенных администрацией дней 5-8 июля в центре города», — говорят организаторы.