Томичи хотят провести пикеты в поддержку семей, вынужденных сносить собственные дома
Активисты «Открытой России» подали уведомления в мэрию о проведении пикетов в защиту частной собственности. Они планируют поддержать жителей Корнилова, земельные участки которых оказались в защитной зоне газопровода и поэтому они вынуждены сносить собственные дома.
«Мы подали уведомления на пикеты в защиту частной собственности, — комментирует ТВ2 один из организаторов Сергей Иванов. — Идея поднять проблему возникла, когда побывал в селе Корнилово и повстречался с людьми, у которых очень серьезные вопросы по поводу опасного соседства с трубопроводом. Людей, в том числе и многодетные семьи, выселяют из домов без компенсации. Все это происходит ввиду несовершенства действующего законодательства. У власти отсутствует политическая воля к изменению законов и к обязыванию газовых и нефтяных гигантов привести соседствующие с населенными пунктами участки трубопроводов в безопасный вид, исключающий опасные ЧП. Им проще решить проблему путем сноса жилья граждан, находящегося в опасной близости к трубам».
По словам другого организатора Александра Берестенева, активисты подали в мэрию уведомления о проведении акции сразу на четыре дня и 12 площадок.
«Администрация города постоянно отказывает в согласовании подобных акций. Поэтому мы планируем провести мероприятие в любой из предложенных администрацией дней 5-8 июля в центре города», — говорят организаторы.
В поселке Корнилово хозяева свыше 210 участков не могут построить дома или вынуждены сносить уже построенные, потому что оказались в защитной зоне магистрального газопровода. Когда люди покупали землю в границе населенного пункта с разрешенным использованием под индивидуальное строительство, о какой-то защитной зоне они не знали вообще ничего. Со стороны «Газпрома», властей и владельцев домов было подано несколько исков. Жители Корнилова и администрация Томского района суды проиграли; были снесены не менее десятка домов.
31 мая этого года в Москве пострадавшие от этой ситуации, представители из разных регионов (Московская область, Томск, Пермь, Тамбов, Татарстан), собрались на форум «Особо опасные объекты в населенных пунктах: пути защиты граждан». Тогда было создано межрегиональное движение «Люди. Трубы. Безопасность».
«Во всех регионах такая проблема, но все в шоке от ситуации в Томске: нигде реально не сносят дома. Не выселяют. В каких-то регионах приостанавливают иски, и дальше хода им нет. Где-то делают на трубопровод защитный кожух либо меняют трубопровод на другой, с более толстыми стенками. Чтобы уменьшить эту защитную зону. То есть идут несчастным людям навстречу. А у нас нет», — комментировала прошедшую встречу Наталья Матюгина.
Читайте также:
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?