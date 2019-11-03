Томичи хотят провести пикет в поддержку компании «Чистый мир»
Пикет в поддержку компании «Чистый мир» может пройти в Томске 10 ноября. Аналогичная петиция в интернете набрала свыше 1500 подписей.
Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. Власти региона отметили, что действия компании правомерны. Взамен САХ пообещал установить в тех же местах 300 своих сеток.
В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.
К 1 ноября из Томска были убраны почти все сетки компании, даже из отдаленных районов — Северный парк, Зеленые горки, Южные ворота.
Пикет показался нам необходимой мерой, потому что, несмотря на устную договоренность в мэрии директора «Чистого мира» и руководителя САХа, САХ ни на минуту не прекратил вывозить сетки «Чистого мира» с точек города, — прокомментировала ТВ2 одна из организаторов пикета Юлия Трифонова. — На данный момент почти все желтые сетки, принадлежащие компании «Чистый мир», отсутствуют на своих местах. Сохранились некоторые зеленые сетки компании «Планета без мусора». На наш взгляд, конфликт только усугубился. Руководитель САХа с поручением мэрии не согласился. А мы не согласны с ним.
Юлия Трифонова добавила, что уведомление на проведение пикета было подано 1 ноября. В тексте организаторы указали несколько возможных мест, где планируют провести акцию. Решение мэрии станет известно во вторник, 5 ноября.
Ранее начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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