Томичи хотят провести пикет в поддержку компании «Чистый мир»

Пикет в поддержку компании «Чистый мир» может пройти в Томске 10 ноября. Аналогичная петиция в интернете набрала свыше 1500 подписей.

Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. Власти региона отметили, что действия компании правомерны. Взамен САХ пообещал установить в тех же местах 300 своих сеток.





В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.





К 1 ноября из Томска были убраны почти все сетки компании, даже из отдаленных районов — Северный парк, Зеленые горки, Южные ворота.