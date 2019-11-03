Добрые новости
03 ноября,
2019
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Новости

Томичи хотят провести пикет в поддержку компании «Чистый мир»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пикет в поддержку компании «Чистый мир» может пройти в Томске 10 ноября. Аналогичная петиция в интернете набрала свыше 1500 подписей. 

На этом месте стояли сетки «Чистого мира»
На этом месте стояли сетки «Чистого мира»

Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. Власти региона отметили, что действия компании правомерны. Взамен САХ пообещал установить в тех же местах 300 своих сеток. 


В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.


К 1 ноября из Томска были убраны почти все сетки компании, даже из отдаленных районов — Северный парк, Зеленые горки, Южные ворота. 

Пикет показался нам необходимой мерой, потому что, несмотря на устную договоренность в мэрии директора «Чистого мира» и руководителя САХа, САХ ни на минуту не прекратил вывозить сетки «Чистого мира» с точек города, — прокомментировала ТВ2 одна из организаторов пикета Юлия Трифонова. — На данный момент почти все желтые сетки, принадлежащие компании «Чистый мир», отсутствуют на своих местах. Сохранились некоторые зеленые сетки компании «Планета без мусора». На наш взгляд, конфликт только усугубился. Руководитель САХа с поручением мэрии не согласился. А мы не согласны с ним.

Юлия Трифонова добавила, что уведомление на проведение пикета было подано 1 ноября. В тексте организаторы указали несколько возможных мест, где планируют провести акцию. Решение мэрии станет известно во вторник, 5 ноября. 

Ранее начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает». 

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