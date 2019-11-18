Томичи хотят, чтобы в честь академика Яблокова была названа одна из улиц города

Группа инициативных томичей обратилась к мэру Ивану Кляйну и депутатам городской Думы с просьбой назвать одну из центральных улиц города в часть академика Дмитрия Яблокова. Ранее власти согласились с инициативой назвать в честь великого врача сквер у главного корпуса СибГМУ.

Под обращением подписались почетные граждане Томска, среди которых бывший губернатор области Виктор Кресс, экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий, бывший ректор ТГУ Георгий Майер, директор «Горсетей» Владимир Резников, президент областного Союза строителей Борис Мальцев и другие.





«Сейчас остановились на сквере. Будет ли это на самом деле, непонятно. Но хотелось бы, чтобы это было в центре, а не на задворках института. Дмитрий Дмитриевич — это большая фигура для Томска, легендарный врач. Изначально мы хотели назвать в честь Яблокова сквер возле дома, в котором он жил. Но там Сквер жертв памяти политических репрессий. Дальше просили назвать сквер перед СибГМУ, но почему-то его вынесли на задворки. И в том сквере Дмитрий Дмитриевич никогда не был. Все его ученики за то, чтобы память была справедливо увековечена», — рассказала ТВ2 заведующая музеем истории СибГМУ Вера Зыкова.





Она подчеркнула, что в Томске жило очень много значимых ученых, имена которых стали забывать.





«Томск — студенческий город, научный центр. Кто занимается топонимикой? Почему у нас есть улица Дизайнеров, Деревянная, но нет, например, улицы Воробьева (в честь ректора ТПУ)», — говорит Вера Зыкова.





Добавим, что в 2019 году представители СибГМУ выдвигали для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» территорию рядом с Московским трактом, 4. Однако отбор рейтинговым голосованием сквер не прошел. Благоустроить территорию планируется в дальнейшем.