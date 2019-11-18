Томичи хотят, чтобы в честь академика Яблокова была названа одна из улиц города
Группа инициативных томичей обратилась к мэру Ивану Кляйну и депутатам городской Думы с просьбой назвать одну из центральных улиц города в часть академика Дмитрия Яблокова. Ранее власти согласились с инициативой назвать в честь великого врача сквер у главного корпуса СибГМУ.
Под обращением подписались почетные граждане Томска, среди которых бывший губернатор области Виктор Кресс, экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий, бывший ректор ТГУ Георгий Майер, директор «Горсетей» Владимир Резников, президент областного Союза строителей Борис Мальцев и другие.
«Сейчас остановились на сквере. Будет ли это на самом деле, непонятно. Но хотелось бы, чтобы это было в центре, а не на задворках института. Дмитрий Дмитриевич — это большая фигура для Томска, легендарный врач. Изначально мы хотели назвать в честь Яблокова сквер возле дома, в котором он жил. Но там Сквер жертв памяти политических репрессий. Дальше просили назвать сквер перед СибГМУ, но почему-то его вынесли на задворки. И в том сквере Дмитрий Дмитриевич никогда не был. Все его ученики за то, чтобы память была справедливо увековечена», — рассказала ТВ2 заведующая музеем истории СибГМУ Вера Зыкова.
Она подчеркнула, что в Томске жило очень много значимых ученых, имена которых стали забывать.
«Томск — студенческий город, научный центр. Кто занимается топонимикой? Почему у нас есть улица Дизайнеров, Деревянная, но нет, например, улицы Воробьева (в честь ректора ТПУ)», — говорит Вера Зыкова.
Добавим, что в 2019 году представители СибГМУ выдвигали для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» территорию рядом с Московским трактом, 4. Однако отбор рейтинговым голосованием сквер не прошел. Благоустроить территорию планируется в дальнейшем.
В 2021 году город отметит 125-летнюю годовщину со дня рождения Дмитрия Яблокова — врача, академика и педагога, Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки, почетного гражданина Томска, широко известного в России и за рубежом. Он занимался исследованиями проблем фтизиатрии, пульмонологии, профессиональных заболеваний, краевой патологии, гематологии, клинической фармакологии, курортологии.
Дмитрий Дмитриевич являлся одним из основоположников Сибирской школы терапевтов, около 40 лет заведовал кафедрой факультетской терапии — одной из ведущих среди клинических подразделений Томского медицинского института. В годы Великой Отечественной войны профессор Яблоков был главным терапевтом эвакуационных госпиталей Томска, а в клинике, возглавляемой им, проходили испытания новые лекарственные средства, полученные из лекарственных растений Сибири.
По инициативе Музея истории кафедральных научных школ СибГМУ совместно с Томским областным краеведческим музеем с 19 ноября в Томске откроется выставка, посвященная жизни и деятельности академика Дмитрия Яблокова. Выставка будет размещена в доме по адресу пр. Ленина, 44, где более пятидесяти лет находилась квартира академика Яблокова. В настоящее время в этом доме расположен Музей памяти жертв политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД».
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