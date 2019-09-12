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12 сентября,
2019
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Томичи готовятся снять полнометражный боевик

Алина Пермякова
Алина Пермякова
1 час назад

Томская кинокомпания «DoronkinProject» выпустила короткометражный боевик «Один из нас», съемки которого проходили на заброшенной военной базе. В основе сюжета — история пленного солдата на допросе у боевика, который рассказывает, кто он и зачем пришел. 

Команда покажет фильм на ноябрьском Всероссийском питчинге дебютантов в Кемерове, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. При удачной презентации своего кинопроекта томская команда сможет приступить к съемкам полнометражного боевика.


«Мы хотим доказать, что в Томске тоже можно снимать кино, привлекать инвесторов и развиваться в этом направлении, — рассказал ТВ2 режиссер проекта Виталий Доронкин. — Для съемок полнометражного боевика мы договорились со специалистом по системе самообороны и рукопашного боя Алексея Кадочникова, чтобы проработать наполняемость боевых сцен. А из заброшенной военной части создадим настоящий полигон».


Сейчас команда «DoronkinProject» при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорта снимает художественный фильм о детях-спортсменах «Как рождаются чемпионы». Бесплатный показ запланирован на 25 декабря в «Киномаксе».

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