Томичи готовятся снять полнометражный боевик

Томская кинокомпания «DoronkinProject» выпустила короткометражный боевик «Один из нас», съемки которого проходили на заброшенной военной базе. В основе сюжета — история пленного солдата на допросе у боевика, который рассказывает, кто он и зачем пришел.

Команда покажет фильм на ноябрьском Всероссийском питчинге дебютантов в Кемерове, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. При удачной презентации своего кинопроекта томская команда сможет приступить к съемкам полнометражного боевика.





«Мы хотим доказать, что в Томске тоже можно снимать кино, привлекать инвесторов и развиваться в этом направлении, — рассказал ТВ2 режиссер проекта Виталий Доронкин. — Для съемок полнометражного боевика мы договорились со специалистом по системе самообороны и рукопашного боя Алексея Кадочникова, чтобы проработать наполняемость боевых сцен. А из заброшенной военной части создадим настоящий полигон».





Сейчас команда «DoronkinProject» при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорта снимает художественный фильм о детях-спортсменах «Как рождаются чемпионы». Бесплатный показ запланирован на 25 декабря в «Киномаксе».