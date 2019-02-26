Томичей ждут осадки и нулевая температура днем на этой неделе

«Погода будет меняться. Но ночные температуры в течение всей недели будут слабоотрицательными, а дневные – близкими к нулю. Так, 27 февраля ночью будет -8… -10, днем – около 0; 28 февраля в ночные часы термометры покажут -6… -8 , днем -1… -3. Первого марта ночью будет -5, днем 0, но с последующим понижением», — рассказала ТВ2 начальник регионального отдела метеорологии Гидрометцентра Светлана Рюхтина.





Сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, юго-западным ветром 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до -5…-7 градусов.