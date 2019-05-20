Добрые новости
20 мая,
2019
Новости

Томичей ждет теплая погода и штормовой ветер

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Температура воздуха в Томске в понедельник, 20 мая, прогреется до 18 – 20 градусов, при этом синоптики прогнозируют порывы ветра до 17-22 метров в секунду.  


«20 мая по области и Томску сохранятся местами грозы, при грозах — умеренные дожди, порывы ветра 17-22 метров в секунду», — сообщает Томский гидрометцентр. 


По области днем ожидается  11 - 16°С, по юго-востоку — 17- 22 градуса.  


В связи со штормовым ветром региональное МЧС предупреждает жителей о возможных чрезвычайных происшествиях.   

«Необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть предельно внимательными к пешеходам на проезжей части. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций», — предупреждают спасатели.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.