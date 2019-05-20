Томичей ждет теплая погода и штормовой ветер

Температура воздуха в Томске в понедельник, 20 мая, прогреется до 18 – 20 градусов, при этом синоптики прогнозируют порывы ветра до 17-22 метров в секунду.





«20 мая по области и Томску сохранятся местами грозы, при грозах — умеренные дожди, порывы ветра 17-22 метров в секунду», — сообщает Томский гидрометцентр.





По области днем ожидается 11 - 16°С, по юго-востоку — 17- 22 градуса.





В связи со штормовым ветром региональное МЧС предупреждает жителей о возможных чрезвычайных происшествиях.

«Необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть предельно внимательными к пешеходам на проезжей части. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций», — предупреждают спасатели.