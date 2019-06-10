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Томичей ждет сокращенная рабочая неделя
2 часа назад
Рабочая неделя с 10 по 16 июня в России будет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
12 июня является нерабочим днем в связи с празднованием Дня России. При этом вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.
Затем снова два рабочих дня – 13 и 14 июня, а суббота и воскресенье обычные выходные.
В следующий раз дополнительный выходной томичей ждет только в ноябре.
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