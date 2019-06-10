Томичей ждет сокращенная рабочая неделя

Рабочая неделя с 10 по 16 июня в России будет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.





12 июня является нерабочим днем в связи с празднованием Дня России. При этом вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.





Затем снова два рабочих дня – 13 и 14 июня, а суббота и воскресенье обычные выходные.





В следующий раз дополнительный выходной томичей ждет только в ноябре.