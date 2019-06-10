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10 июня,
2019
Новости

Томичей ждет сокращенная рабочая неделя

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рабочая неделя с 10 по 16 июня в России будет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.


12 июня является нерабочим днем в связи с празднованием Дня России. При этом вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.


Затем снова два рабочих дня – 13 и 14 июня, а суббота и воскресенье обычные выходные.


В следующий раз дополнительный выходной томичей ждет только в ноябре.

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