Томичей с начала года оштрафовали на 335 тысяч рублей за парковку на газонах

С начала года томичи за парковку на газонах были оштрафованы на 335 тысяч рублей. В городской бюджет они заплатили 109 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники мэрии каждый день проверяют, как соблюдается запрет парковки автомобилей на газонах, цветниках и спортивных площадках. При обнаружении нарушения они могут сразу наложить административный штраф на физических лиц в размере тысячи рублей, на должностных лиц – 5 тысяч рублей, на юридических лиц – 10 тысяч рублей.





Сотрудники административных комиссий фиксируют нарушения, запрашивают в ГИБДД информацию о владельце транспортного средства. Правонарушителя приглашают на заседание административной комиссии в районной администрации, где ему вручают постановление о вынесении штрафа. Нарушитель должен оплатить штраф в течение двух месяцев.





Администрация города предупреждает томичей, продавших свои автомобили, о необходимости своевременного переоформления транспортных средств, т. к. собственник несет персональную ответственность и в случае правонарушения административный штраф будет наложен именно на него.