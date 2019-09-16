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16 сентября,
2019
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Томичей с начала года оштрафовали на 335 тысяч рублей за парковку на газонах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С начала года томичи за парковку на газонах были оштрафованы на 335 тысяч рублей. В городской бюджет они заплатили 109 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей с начала года оштрафовали на 335 тысяч рублей за парковку на газонах

Сотрудники мэрии каждый день проверяют, как соблюдается запрет парковки автомобилей на газонах, цветниках и спортивных площадках. При обнаружении нарушения они могут сразу наложить административный штраф на физических лиц в размере тысячи рублей, на должностных лиц – 5 тысяч рублей, на юридических лиц – 10 тысяч рублей. 


Сотрудники административных комиссий фиксируют нарушения, запрашивают в ГИБДД информацию о владельце транспортного средства. Правонарушителя приглашают на заседание административной комиссии в районной администрации, где ему вручают постановление о вынесении штрафа. Нарушитель должен оплатить штраф в течение двух месяцев.


Администрация города предупреждает томичей, продавших свои автомобили, о необходимости своевременного переоформления транспортных средств, т. к. собственник несет персональную ответственность и в случае правонарушения административный штраф будет наложен именно на него.

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